18-годишна шофьорка излетя от пътя край Рудозем след поднасяне на пясък

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16-годишно момиче е пострадало леко при пътнотранспортно произшествие, станало на пътя между Рудозем и с. Чепинци.

По първоначални данни 18-годишна водачка на лек автомобил Honda Jazz се е движела с несъобразена с пътните условия и релефа скорост. При преминаване през участък с разпилян пясък на пътното платно автомобилът поднесъл и се блъснал в крайпътен скат.

Вследствие на инцидента е пострадала 16-годишна пътничка, която е транспортирана за преглед в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров". След оказана медицинска помощ тя е освободена за домашно лечение с леки наранявания.

Пробите на водачката за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Установено е, че в автомобила са използвани обезопасителни колани.