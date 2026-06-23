Заспал шофьор предизвика челен удар край Разград, петима са ранени

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Заспал шофьор предизвика тежка челна катастрофа с петима ранени край Разград.

Инцидентът е станал рано тази сутрин, като пътят Русе - Шумен е затворен в отсечката.

По първоначала информация 50-годишен мъж, който е пътувал към Разград, е заспал зад волана, навлязъл е в насрещното и е ударил челно друга кола, съобщи БНТ.

Мъж на 37 години, който е пътувал в блъснатия автомобил, е в тежко състояние. От другата кола четирима дужи са откарани в болницата в Разград. Все още няма информация за състоянието им.

Пробата на водача за алкохол е отрицателна. Движението се извършва по обходен маршрут, съобщават от ОДМВР-Разград.