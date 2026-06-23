Иззеха канабис и метафметамин при проверки в Добрич

Канабис и метафметамин са иззети при проверки в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 23 юни около 1,10 ч в Добрич е извършена проверка на 37-годишен мъж. Установено е кристално вещество, реагиращо на метамфетамин.

Предния ден около 21,55 ч в 37-годишен мъже намерено кристално вещество, реагиращо също на метафметамин. Същия ден при проверка на 22-годишен мъж е установена ръчно свита цигара със суха тревна маса, реагираща на канабис. Лицата са задържани за срок до 24 часа.

По случаите са образувани бързи полицейски производства.