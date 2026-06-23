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Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за отпадане на визи с US представители

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Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ СНИМКА: МнВР

Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ.

Делегацията е водена от Джон Гунтанис, заместник-подсекретар по стратегията, политиката и планирането. Участвали са и представители на Държавния департамент на САЩ, съобщиха от външното министерство. 

Петрова изтъкна, че визитата представлява сериозно признание за напредъка на страната по изпълнение на техническите изисквания за сигурност и подчерта, че премахването на визовите ограничения за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на двете държави, отразявайки стратегическото партньорство между България и САЩ.

По време на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество и същественият напредък на България. Сред ключовите резултати са финализирането на необходимата двустранна правна рамка, засилването на процедурите за предотвратяване на злоупотреби, както и разширяването на координацията в областта на граничната сигурност и обмена на информация.

Обсъдени са и последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата за безвизово пътуване на САЩ, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, като последното е постигането на процент на отказаните визи под 3%. 

В отделна среща преди две седмици председателят на Народното събрание Михаела Доцова разговаря с временно управляващия посолството на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл. На нея, по инициатива на американската страна, бяха обсъдени основните направления в стратегическото партньорство между България и САЩ, като е потвърден общият стремеж за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството и постигане на общите цели и приоритети.

В рамките на срещата е потвърдено, че включването на България в Програмата за безвизови пътувания остава дългогодишен национален приоритет. 

Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ СНИМКА: МнВР
Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ СНИМКА: МнВР
Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ СНИМКА: МнВР
Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ СНИМКА: МнВР
Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ СНИМКА: МнВР
Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ СНИМКА: МнВР
Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ СНИМКА: МнВР
Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ СНИМКА: МнВР
Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди финалните стъпки за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания с делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ СНИМКА: МнВР

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