Радев: Потенциалът на всяка страна вече се мери с наличието на умни и устремени млади хора (Видео)

Медалите са важни, но още по-важно, е че вашите възпитаници ни дават надежда за модерното бъдеще на България. Тук са хората, които ще създават нови знания, нови технологии и ще дават нови решения за страната си и за света. Потенциалът на всяка една държава вече се измерва с наличието на млади, умни, устремени хора като вас.

Това каза премиерът Румен Радев на младите олимпийци от българските отбори по математика, физика, химия, биология, лингвистика, астрономия, информатика, география и AI. Той им връчи националния флаг на страната на тържествена церемония в Министерския съвет.

"За мен е чест и истинско удоволствие да бъда сред едни от най-блестящите умове на България. Вашите успехи са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински постижения. Неслучайно Луи Пастьор е заявил, че волята, трудът и успехът са трите най-велики стъпки към съвършенството", заяви премиерът Румен Радев. Той поздрави и ръководителите на отборите и изрази признателността си, че влагат своето време и енергия в "най-важната инвестиция - бъдещето на България".

Премиерът бе категоричен, че не изпитва съмнения, че представянето на олимпийците ще бъде максимално добро във всяко състезание. Румен Радев СНИМКА: Румяна Тонева

"С каквото и да се захванете оттук нататък, където и да отидете, ще показвате най-доброто от себе си и България. Бъдете все така всеотдайни и устремени. И да не забравяте, че имате само една родина, за която си струва да работите, да творите и да се борите", заяви Радев.

Зам.-шефката на сдружението на олимпийските отбори Елена Маринова представи данни, според които има значителен ръст на участие в състезанията.

"България е една от най-успешните олимпийски нации. № 1 по концентрация на златни медали, спечелени от международните олимпиади за всички времена в ЕС. Това е резултат от поколения ученици, учители и ръководители на отборите. Ние се целим по-високо и действаме - само за 12 месеца на инициативата "Участвай - олимпиадата е за всички имаме 10% ръст в участието на първи кръг на олимпиадите. Ставаме свидетели на феномена олимпиец на годината - цифрите показват, че олимпийците ни вече не са скрити герои, излизат напред и получават голямо медийно внимание. И водят след себе си много последователи", заяви Маринова. Елена Маринова представи данни за участието на олимпиади пред премиера Румен Радев СНИМКА: Румяна Тонева

Според данните, които тя представи пред премиера Радев, най-големият ръст на участници в олимпиадите е в област Варна - със 150%. С над 20% е ръстът в сферата на информатиката. Най-големият абсолютен ръст на участие е в математиката - с близо 4000 повече участници през 2026 г.

Увеличава се интересът сред учениците за участие в националните олимпиади по природни науки. Общо 78 033 са участията в първия общински кръг на олимпиадите по математика, информатика, лингвистика, география и икономика, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование през тази учебна година. Това е с близо 10% повече в сравнение с миналата година, когато участията са били 71 037, съобщиха от МОН миналата седмица.

"Общото между тези успехи е едно име - Веселин Маркович, олимпиец на годината, варненец и двоен медалист по математика и информатика", заяви зам.-шефката на олимпийското сдружение.

"Действително трябва да подкрепим всички вас - заслужавате го заради труда, постоянството, упоритостта и желанието да се изправяте пред нови предизвикателства. Съвсем скоро - на 4 юли в Колумбия, ще започне вашият път като олимпийци тази година. След това следват другите състезания, на няколко континента. Надявам се да успеете да разгърнете потенциала. Поемайки националния флаг знайте, че с вас ще бъде част от България, следвайки този труден за вас път. Забравете за медалите, концентрирайте се върху знанията, върху желанието да се справяте с предизвикателствата и да влизате в дълбоките дебри на науката. И тогава успехите ще дойдат от самосебе си", каза министърът на образованието проф. Георги Вълчев в своето приветствие към учениците.

Той пожела на младите олимпийци да имат самочувствието на горди българи.

При Радев поименно бяха повикани носителите на медали от миналогодишните олимпиади, но са част от националните отбори и тази година - Дамян Иванов (златен медал по химия), Андрей Стефанов (сребро по математика и по информатика), Георги Николов (бронз от математика), Александър Николов (бронз по физика), Борис Донков (сребърен по география), Звездемир Пенев (сребро по география) и Калина Иванова (сребърен медал по лингвистика).

През 2025 г. на международните олимпиади по природни науки българчетата печелят 39 медала - 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови отличия. А на европейските, международните и балканските олимпиади и състезания, отличията са 97. Премиерът Румен Радев връчи националния флаг на отборите по природни науки СНИМКА: Румяна Тонева

Ето и съставите на отборите по природни науки за 2026 г.:

Международната олимпиада по физика тази година стартира на 4 юли. Ръководител на отбора е проф. Мирослав Абрашев. Участниците в отбора са Йордан Петков, Александър Николов и Мирослав Драганов. Олимпиадата ще се проведе в Колумбия, а миналата година физиците са се върнали с 4 бронзови медала.

Олимпиадата по химия започва на 10 юли. Ръководителите на отбора са доц. д-р Донка Ташева и гл. ас. д-р Светослав Аначков. Те повеждат в състезанието Дамян Иванов, Стоян Милев, Борислав Христов и Денислав Стоянов, които ще се състезават в Узбекистан.

Тази по математика също започва на 10 юли, а ръководител на отбора е Кристиян Василев. Участниците в отбора тази година са 6 - Андрей Стефанов, Александър Пангачев, Георги Николов, Кирил Зулямски, Добромир Добрев и Божидар Сакарев. Те ще представят страната ни в Китай.

На 12 юли започва състезанието по биология. Българският отбор е ръководен от проф. д-р Албена Йорданова, доц. Елиана Саздова и Теодор Трифонов. Олимпийците по предмета са само двама - Андрей Дичев и Теодор Петров. Те ще се състезават в Литва.

Лингвистиката е с ръководители Рами Хенауй и Михаил Пасков. Сияна Павлова, Калина Иванова, Радослав Стефанов, Георги Илиев, Дамян Дочев и Михаил Бошов ще се състезават в съседна Румъния от 26 юли.

Българският отбор за олимпиадата по изкуствен интелект е в състав Алексис Дацерис, Божидара Пухалева, Мартин Недев, Спас Стоименов, Пресиан Георгиев и Александър Славов. Те ще се състезават в третото издание на международната надпевара, което ще се проведе в Казахстан от 2 август.

Представителите ни на олимпиадата по информатика са Енчо Мишинев, Румен Михов, Андрей Стефанов, Сава Делев, Кирил Зулямски и Александър Пендов. Олимпиадата е в Узбекистан и ще започне на 9 август.

Състезателите по география ще заминат за Турция, където на 11 август започва надпреварата. Представителите на България тази година са доц. д-р Димитър Желев (ръководител), Борис Донков, Лъчезар Митев, Звездемир Пенев и Кристиян Станишев.

На 25 септември пък стартира олимпиадата по астрономия. Ръководител на отбора е Никола Каравасилев. Отборът е в състав Мартин Недев, Красимир Станков, Мирослав Драганов и Антон Стоянов. Те ще се състезават във Виетнам.