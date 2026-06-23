159 автомобила проверени при акция срещу дрифтове и незаконни гонки в Перник

57 фиша и три акта за нарушения на Закона за движение по пътищата са съставени при специализирана полицейска операция срещу незаконните автомобилни гонки и дрифтове в Перник. По време на акцията е установен и водач, седнал зад волана с 2,24 промила алкохол в издишания въздух, съобщи БТА.

Операцията е проведена от служители на Първо районно управление в периода от 17 до 21 юни. На 19 юни след 22:00 часа полицейски екипи са извършили проверки на два паркинга в централната част на града – при спортна зала „Борис Гюдеров" и зад бившето кино „Кракра".

Проверени са общо 159 моторни превозни средства. Освен съставените фишове и актове, на водачи са връчени още 45 наказателни постановления и 26 електронни фиша за вече констатирани нарушения.

От ОДМВР – Перник посочват, че засиленият контрол е част от мерките за повишаване на безопасността на движението и ограничаване на пътния травматизъм. Полицейските проверки продължават денонощно, като са насочени основно към шофиране след употреба на алкохол и наркотици, управление от неправоспособни водачи, превишена скорост и извършване на рискови маневри на пътя.