ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния запазва средствата по Плана за възстановяв...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23095193 www.24chasa.bg

159 автомобила проверени при акция срещу дрифтове и незаконни гонки в Перник

648
Специализирана полицейска операция срещу незаконните автомобилни гонки и дрифтове е проведена в Перник СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

57 фиша и три акта за нарушения на Закона за движение по пътищата са съставени при специализирана полицейска операция срещу незаконните автомобилни гонки и дрифтове в Перник. По време на акцията е установен и водач, седнал зад волана с 2,24 промила алкохол в издишания въздух, съобщи БТА.

Операцията е проведена от служители на Първо районно управление в периода от 17 до 21 юни. На 19 юни след 22:00 часа полицейски екипи са извършили проверки на два паркинга в централната част на града – при спортна зала „Борис Гюдеров" и зад бившето кино „Кракра".

Проверени са общо 159 моторни превозни средства. Освен съставените фишове и актове, на водачи са връчени още 45 наказателни постановления и 26 електронни фиша за вече констатирани нарушения.

От ОДМВР – Перник посочват, че засиленият контрол е част от мерките за повишаване на безопасността на движението и ограничаване на пътния травматизъм. Полицейските проверки продължават денонощно, като са насочени основно към шофиране след употреба на алкохол и наркотици, управление от неправоспособни водачи, превишена скорост и извършване на рискови маневри на пътя.

Специализирана полицейска операция срещу незаконните автомобилни гонки и дрифтове е проведена в Перник СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)