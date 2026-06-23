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Съседи се биха в "Столипиново", един стреля с газов пистолет

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция в "Столипиново". Снимката е илюстративна. Снимка: Никола Михайлов

Оръжието е иззето

Съседи са се били в пловдивския квартал „Столипиново" в неделя, съобщават от МВР. Полицейската проверка установила, че спречкването възникнало между две местни фамилии, а в прерасналото сбиване било стреляно във въздуха с газов пистолет. След намесата на униформените физическата саморазправа е прекратена, без да има пострадали. В районното управление бил отведен единият от участниците, който произвел изстрелите, ползваното оръжие е иззето. Задържани са и други двама, счупили прозорци на близка къща. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганска проява.

Полиция в "Столипиново". Снимката е илюстративна.

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