Съседи се биха в "Столипиново", един стреля с газов пистолет

Оръжието е иззето

Съседи са се били в пловдивския квартал „Столипиново" в неделя, съобщават от МВР. Полицейската проверка установила, че спречкването възникнало между две местни фамилии, а в прерасналото сбиване било стреляно във въздуха с газов пистолет. След намесата на униформените физическата саморазправа е прекратена, без да има пострадали. В районното управление бил отведен единият от участниците, който произвел изстрелите, ползваното оръжие е иззето. Задържани са и други двама, счупили прозорци на близка къща. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганска проява.