Прокуратурата: Няма искане за екстрадиране на Олег Невзоров

Във варненския съд и прокуратура няма искане за екстрадирането на Олег Невзоров. Това каза говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров на брифинг пред медиите.

Той уточни, че Невзоров е бил разпитан в качеството на свидетел по всички досъдебни производства. Към момента в Окръжната прокуратура се наблюдава едно досъдебно производство за извършено престъпление по служба. Разследването там се води от екип следователи и се наблюдава от прокурори.

В Районната прокуратура пък се водят общо 5 досъдебни производства по случая "Баба Алино" - за неистински удостоверения за търпимост, незаконна сеч в няколко поземлени имоти. През последните дни и за незаконен сондаж в един от имотите.

На 28-29 май при претърсвания на офисите на Корпорация КУБ са изетти всички налични документи. От Районната прокуратура уточниха, че обемът им е огромен и те все още се преглеждат.

Говорителят на Окръжната прокуратура заяви, че няма повдигнати обвинения срещу Невзоров.

"Мярка за неотклонение се взима по отношение на обвиняемо лице, а обвиняемо лице става тогава, когато бъдат събрани достатъчно доказателства, които го уличават в извършено престъпление. Към настоящия етап не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение", уточни Лазаров.

От прокуратурата увериха, че когато има достатъчно доказателства срещу когото и да е било по случая, ще бъдат повдигнати обвинения.

Невзоров се появи публично в понеделник, когато на фейсбук страницата на комплекса "Форест клуб" бяха качени кадри от негова среща със собствениците в незаконния комплекс.

Според публикацията срещата се е провела на 22 юни, но там локацията не е посочена. По информация на "24 часа" срещата се е състояла вечерта на 21 юни в ресторант "Стефания" във Варна. Заведението е в морската градина и сервира украинска кухня.

Досега не беше ясно къде се намира Невзоров. В началото на юни вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че той "вероятно се намира извън България".

По-късно през деня от прокуратурата уточниха, че Невзоров е влязъл в България на 16 юни и е бил разпитан пред съдия на следващия ден. Невзоров е отишъл доброволно на разпит и е бил с адвокат, посочиха от прокуратурата.