Съдът остави в ареста двама обвиняеми, свързвани с групата „Калашниците“

Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийския градски съд и остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов, които са свързвани с групата „Калашниците". Според магистратите определението на първата инстанция е правилно, мотивирано и законосъобразно. Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Двамата са привлечени като обвиняеми за тежки умишлени престъпления, за които законът предвижда наказание лишаване от свобода. Срещу тях са повдигнати обвинения за заплахи, принуда, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и други деяния.

По време на заседанието прокуратурата настоя съдът да потвърди решението на Софийския градски съд. Според държавното обвинение и при двамата обвиняеми е налице висока степен на обществена опасност.

Защитата на Красимир Алексиев поиска налагането на по-лека мярка за неотклонение. Адвокатите му заявиха, че градският съд е възприел безкритично правната квалификация на деянието. Те изтъкнаха още, че Алексиев няма да се укрие, тъй като е публично известен, често дава изявления пред медиите и има семейство и деца.

От своя страна защитата на Росен Иванов посочи, че Софийският градски съд не е направил необходимия анализ на обстоятелствата по делото, но е приел, че съществува риск той да извърши престъпление, ако не бъде задържан. Според адвокатите няма доказателства Иванов да е оказвал натиск върху свидетели. Те подчертаха още, че предходното му осъждане не е за престъпление срещу личността и че липсват данни той да представлява лице с висока обществена опасност. Защитата също настоя за по-лека мярка.

В последната си дума пред съда Алексиев заяви, че от три месеца е безработен, а преди това е работил като управител на автомивка и автосервиз. Той помоли за по-лека мярка за неотклонение. Иванов, който каза, че се занимава с ремонт на автомобили, също поиска по-леко ограничение, като посочи, че се грижи за семейството си.