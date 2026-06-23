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Белоземски апаши плячкосват наред, хванаха ги заедно с тартора им

24 часа Пловдив онлайн

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Рулони с бали.

Напористи крадци бродят из нивите и отмъкват къде каквото видят, предупреди полицията. Последните два случая са от Белозем и съседното село Болярино. На прицела им е селскостопанска продукция.

В Болярино от земеделската кооперация са задигнати бали с люцерна, а дни по-късно крадците са се прехвърлили в Белозем. Там са задигнати 20 рулонни бали сено от частен имот. Плячката се оценява на стотици евро. "Очевидно са действали с превоз, защото един рулон е тежък", коментираха от полицията.

Служители от РУ в Раковски влезли в дирите и открили апашите - трима криминално проявени и осъждани. Тарторът им бил Петко Иванов от Белозем.

Пазете си имуществото, крадците не спят, съветват от полицията.

Рулони с бали.

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