Хванаха украинец с контрабандни лекарства и "маркови" стоки на „Капитан Андреево" (Снимки)

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Митническите служители на МП „Капитан Андреево" са хванали украински гражданин с 774 кутии недекларирани лекарства и хранителни добавки, предназначени за лечение на различни заболявания – сред които висок холестерол, остеопороза, диабет и депресия. При проверката са открити и голямо количество стоки с лога на известни търговски марки, съобщиха от Агенция "Митници".

Инцидентът е от 18 юни, когато на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация, управляван от украински гражданин. Той пътувал заедно с още двама мъже по маршрут Турция – България – Украйна. При влизането в страната водачът декларирал част от превозваните стоки – 292 текстилни изделия, 10 колана с обозначения на популярни брандове и 10 400 стикера за автомобилни джанти с маркировки на известни търговски марки.

При последвалата щателна митническа проверка служителите установяват недекларираните медикаменти, които са иззети. Стоките с логата на марките също са задържани поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост.

На водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.