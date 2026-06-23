Ученици от 14 общини бяха отличени от Илияна Йотова за постижения в инициативата „Спортувай с президента“

Ученици от 14 общини в страната получиха отличия от президента Илияна Йотова за постигнати най-високи резултати в „Президентския тест" в рамките на инициативата „Спортувай с президента". Церемонията се състоя в Гербовата зала на президентската институция на „Дондуков" 2.

Инициативата „Спортувай с президента" има за цел да насърчава физическата активност сред българските деца чрез извънучилищни спортни занимания и различни форми на физическо възпитание. В рамките на учебната година участници от цялата страна се включват в „Президентския тест", който включва седем двигателни упражнения за оценка на сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост. Най-добре представилите се получават отличия от държавния глава.

В приветствието си Илияна Йотова определи събитието като празник на младостта и на постиженията на българските деца. Тя посочи, че присъствието на отличените в президентската институция е доказателство за бъдещето на страната и ги нарече „шампиони", подчертавайки, че успехите им са резултат от усилия, спортна подготовка и вяра в собствените възможности.

Йотова отбеляза и символиката на Международния ден на олимпизма – 23 юни, като акцентира върху олимпийските ценности като воля, вяра, сила на духа и стремеж спортът да допринася за доброто и развитието на обществото. Тя подчерта, че постиженията в спорта изискват постоянство и труд и изрази увереност, че сред наградените има бъдещи шампиони, които ще представят България на международната сцена.

Специални гости на церемонията бяха олимпийската вицешампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн и състезателката по сноуборд Малена Замфирова. Двете спортистки поздравиха учениците и ги насърчиха да продължат развитието си чрез спорт и образование.

Калейн подчерта, че зад всеки спортен успех стоят ежедневен труд, постоянство и отдаденост, като призова младите да следват мечтите си и благодари на треньорите и организаторите на инициативата. Замфирова също насърчи участниците да не се отказват от целите си и подчерта значението на усилията и доброто образование по пътя към успеха.

Президентът Йотова изрази благодарност към треньорите, родителите и всички, които подкрепят инициативата и насърчават децата към спорт и изграждане на ценности и добродетели.

По време на церемонията беше съобщено, че през учебната 2025/2026 година ученици от 14 общини са покрили успешно „Президентския тест". Отличени бяха най-добре представилите се момичета и момчета в четири възрастови групи.

В първа възрастова група (6–8 години) сред наградените са Еми Делов, Александра Гюргиева и Мария Драгомирова, която е и най-младият участник в тазгодишното издание на инициативата. В края на обръщението си Йотова призова учениците да следват мечтите си и да помнят постигнатото.