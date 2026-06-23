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Ясна е причината за тежката катастрофа с два камиона на магистрала "Струма"

Тони Маскръчка

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Катастрофа затвори магистрала "Струма". СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон, Тодор Гюрев

Полицията в Кюстендил разкри причината за тежката катастрофа с два камиона на автомагистрала "Струма", станала в понеделник в късния следобед.

Инцидентът, разминал се само с един ранен, стана около 18.30 ч.,на АМ „Струма" /между разклона за Бобошево и тунела при Кочериново в посока Благоевград/.

Катастрофата е между два товарни автомобила и специализиран автомобил за оказване на пътна помощ. Единият шофьор, превозващ царевица, спира в аварийната лента поради спукана гума, поискал е и пътна помощ.

Докато специализираният автомобил оказва помощ за смяна на спуканата гума, в тях се удря друг товарен автомобил, управляван от 30-годишен водач.

При произшествието са нанесени значими материални щети на автомобилите. 30-годишният водач е закаран в благоевградската болница от медицински екип за оказване на помощ, с разкъсна рана на главата е. Водачите на авариралия камион и на специализирания автомобил за оказване на пътна помощ не са пострадали.

На тримата водачи са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са отрицателни. При обслужването на произшествието противопожарен екип е оказал съдействие за пренасянето на пострадалия водач до линейката и обезопасяване на произшествието. Пътни полицаи са въвели промени в организацията на движението, докато на място се осъществяват специализирани действия.

Трафикът бе пренасочен към главен път Е- 79. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Рила, уведомена е прокуратурата.

Катастрофа затвори магистрала "Струма". СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон, Тодор Гюрев

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