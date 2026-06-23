Уволнението на бившия шеф на митницата в Пловдив Беляшки е вече окончателно

Предполагам, че българската народна мъдрост "Законът е врата в полето" е съчинена от съдия, коментира той пред "24 часа"

Върховният административен съд потвърди с окончателно решение уволнението на бившия шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки. На 17 април 2025 г. той направи опит да освободи блокиран на ГКПП "Капитан Андреево" камион с цигари, за което по неговите твърдения бил помолен от турското консулство. На 30 април 2025-а Беляшки беше задържан и обвинен в превишаване на правомощията си, защото въпросният митнически пункт е към Бургас, а не към Пловдив. Прекара в ареста 80 дни, а в края на юни м. г. беше уволнен.

Беляшки оспори освобождаването си от длъжност, но то беше потвърдено първо от Административния съд в Пловдив, а сега и от ВАС. Един от аргументите в жалбата му до върховните съдии е, че заповедта за уволнението му е подписана, преди да изтече срокът за даване на обяснения от негова страна. Беляшки обаче е депозирал своето становище преди издаването на документа, с който се прекратява договорът му. "Доводът, че като се произнася преди края на дадения срок, административният орган лишава служителя от възможността да редактира и допълва дадените обяснения, не се споделя от настоящия състав", е записано в решението на магистратите.

"Предполагам, че българската народна мъдрост "Законът е врата в полето" е съчинена от съдия", лаконично коментира съдебния акт Мирослав Беляшки пред "24 часа".

В средата на юни т. г. Окръжната прокуратура в Хасково обвини бившия митнически шеф в длъжностно престъпление - че опитът за освобождаването на тира е имал за цел да не се плати акциз за 2,919 млн. лева. Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 31 юли 2026 г.