Бизнесът "за" майките да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа

Бизнесът подкрепя идеята майките да получават 100% от обезщетението, ако се върнат по-рано на работа. В момента стимулът е 50%. Това предложение на "Продължаваме промяната" бе разгледано на тристранка.

Не може да се обръща с хастара навън осигурителната система, за да се правим на много щедри, каза Ася Гонева от КНСБ.

Темата не е еднопосочна, като решение. Аргументите накланят везните и в двете посоки. Трябва да се пази интереса на пазара на труда, но и да се грижим за младите семейства. Не може да се допусне 100% обезщетение, но мога да кажа, че ще продължим каза обсъждания в друга ситуация и други възможности на проекта, каза социалната министърка Наталия Ефремова.