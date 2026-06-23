Наталия Ефремова: Не приемаме идеята чиновниците да плащат осигуровки без гаранции, че ще се запазят доходите им

Всички чиновници да започнат поетапно да плащат своите осигуровки, като още тази година вноската да е 2%. Тази промяна на ДБ разгледа тристранката на днешното си заседание. Те предлагат още догодина да стане 5%, през 2028 г. - 14%. През 2029 г. - 21%, 2030 г. - 28%, 2031 г. да е 35% и през 2032 г. да стигне 40%.

Ние сме разгледали практиката в ЕС и масово се заплащат лични осигурителни вноски. За нас е важно да станем конкурентноспособни. Този законопроект предвижда преходен период. По тази тема трябва да има критични становища, каза Мартин Димитров от ДБ. И припомни, че осигуровки не плащат 131 хил. души.

За нас това е абсолютен цинизъм, ако вие бяхте толкова загрижен за държавните служители щяхте да предложите други мерки, каза Ася Гонева от КНСБ. И обясни, че няма доказателства, че в ЕС масово се плащат осигуровки. Не подкрепяме този законопроект, каза още тя.

Ако това стане държавата трябва да намери 14% допълнителен разход за заплати, обясни Атанас Кацарчев от КТ "Подкрепа".

АИКБ пък подкрепя предложените промени. Тази реформа ще даде по-голяма прозрачност и предлагаме една по-широка възможност - в трудовия договор да бъде разписан брутния разход плащан от работодателя. Ние смятаме, че е важно да е поетапно, но това трябва да става по-бързо, каза Добрин Иванов от АИКБ. И обясни, че според данните на НСИ разходите за труд в частния сектор растат с 13,4%, а в държавно управление с над 20%.

Ние също подкрепяме идеята държавните служители да плащат осигуровки. Разговорът обаче трябва да е доста по-широк и да има повече разчети. Трябва да има обаче повече промени. По чл. 69 военните и полицаите има големи осигуровки, ранно се пенсионират и дълго време вземат пенсия. Трябва да се огледа идеята за държавна служба. Не е добре да се нажежават отношения между отделните хора, а трябва да има баланс. Надявам се, да видим задълбочен разговор в рамките на бюджетната процедура, каза Мария Минчева от БСК.

БТПП обърнаха внимание, че има две притеснения - при въвеждането на този режим ще се намалят заплатите, ако не бъдат компенсирани в доходите им. Втората пречка е законовото ограничение държавните служители да работят по друг трудов договор. И поискаха анализ и за общините.

От много години пледираме това да се случи. Това не е просто действие и трябва да се подготвят и изпълнени редица условия. Много отдавна заплатите в държавния сектор са изпреварили тези в частния, каза Радка Йосифова от КРИБ.

От този дебат става ясно, че дискутираме предложение, което дава решение на парче. Така направеното предложение не дава гаранции, че ще се запазят доходите на хората. Усещането за сигурност трябва да бъде повишено. Ние не приемаме това предложение, каза социалният министър Наталия Ефремова. Преди дни пък от "Прогресивна България" заявиха, че ще предложат и държавните служители да плащат осигуровки, но с компенсация на заплатите им. Социалната министърка на тристранката не каза какви ще са. Очаква се утре да е готов и проектобюджета за 2026-а.