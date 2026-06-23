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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23096068 www.24chasa.bg

Йордан Цонев напуска политиката след 36 години

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Йордан Цонев

Йордан Цонев напуска политиката след 36 години. Новината идва седмица, след като той беше изключен от ръководството на ДПС и няколко месеца, след като не успя да влезе в 52-ото Народно събрание като депутат. 

"Аз съм помолил да бъда освободен от всички постове, защото решението ми е да не се занимавам с политика повече. Правя го от 1990 г., 36 години са достатъчно! Ако погледнете биографията ми, ще видите, че тази година ставам на 70, с Божията воля. Впрочем не исках да се кандидатирам и за депутат, но бях помолен, за да помогна на младите!", коментира Цонев пред "Клуб Z". 

На 15 юни Централният съвет на ДПС проведе заседание, в което смени ръководството си. В новото ръководство отпаднаха знаковите депутати Йордан Цонев, Хамид Хамид и Станислав Анастасов. 

Йордан Цонев и Станислав Анастасов бяха заместник-председатели на партията. Цонев беше и един от първите, застанали на страната на Пеевски след разцеплението в ДПС преди две години.

Цонев е бил депутат в 38-ото, 40-ото, 41-ото, 42-ото, 43-ото, 44-ото, 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание. 

Йордан Цонев

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