Маестро Пламен Карталов: Със „Сцена на вековете" на Царевец се ражда операта на открито у нас

Със „Сцена на вековете" и Велико Търново се ражда операта на открито в България, каза при гостуването си в старата столица прочуят в цяла Европа български оперен режисьор Пламен Карталов. Акад. Карталов се срещна с кмета Даниел Панов, а след това представи 1 и 2 том на своята поредица „Опера и природа".

С подкрепата на Община Велико Търново събитието се проведе при голям интерес в Регионална библиотека „Петко Р. Славейков". Авторът бе представен от историка проф. Пламен Павлов.

„Опера и природа" разказва за идеята за оперно изкуство на открито и описва впечатляващите постановки на академик Пламен Карталов. Идеята за симбиоза между музикалното изкуство, природните дадености и естествената среда се заражда именно във Велико Търново. На крепостта Царевец през 1985-а година маестро Карталов поставя началото на първия фестивал "Сцена на вековете".

Показани бяха и автентични видеоматериали от първата постановка на Царевец – операта „Ивайло" от 1985-а година, както и от операта „Цар Калоян", чиито шест представления през 1988-а година събират хиляди зрители в крепостта.

„Сцена на вековете" е възстановена като летен оперен фестивал през 2008-а година от Даниел Панов и акад. Пламен Карталов. Оттогава досега мащабното музикално събитие е основен акцент в културния календар на Велико Търново и България всяка година.