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Автобусни линии №20 и 30 в Русе ще се движат по обходен маршрут на 24 юни

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Автобус СНИМКА: Pixabay

Община Русе уведомява жителите на града, че във връзка с възникнала авария на „Топлофикация Русе" АД и необходимост от отстраняването ѝ, както и възстановяване на пътната настилка по ул. „Юндола", на 24 юни, сряда, се налага временна частична промяна в маршрутите на автобусна линия № 20 с посока на движение „Гимназия по корабостроене – Обръщало - пл. Прага - юг" и на автобусна линия № 30 с посока на движение "Хотел „Рига" – Търговски комплекс", съобщиха от общината. 

Всички курсове по тези маршрути, преминаващи между бул. „Липник" и ул. „Петрохан" по ул. „Юндола" ще бъдат пренасочени по следния маршрут:

Бул. „Липник" – ул. Котовск – ул. „Рига" – ул. „Петрохан"
Временно се отменят спирките „Юндола, блок № 7" и „Юндола, блок № 16", като автобусите ще спират на спирка „Подстанция-юг".
Община Русе призовава гражданите, които използват услугите на обществения превоз по тези линии, да планират своите пътувания, съобразявайки се с временните промени. След приключване на дейностите, линиите ще бъдат възстановени по обичайния си маршрут, за което обществеността ще бъде уведомена с допълнително съобщение.

Автобус СНИМКА: Pixabay

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