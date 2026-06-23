Оставиха в ареста Васил Филипов, врязал се в автобуса на "Челопешко шосе"

Васил Филипов, врязал се в автобус на градския транспорт на "Челопешко шосе" в София, остава в ареста. Това реши Софийският апелативен съд.

При тежкия инцидент на 5 юни загинаха четирима. Филипов е обвинен за две престъпления. Едното е, че е шофирал с не по-малко от 113 км/ч при разрешени 60 км/ч и е предизвикал катастрофата. Законът предвижда до 20 г. затвор за тоова престъпление. Другото обвинение е за непристойно поведение и деяние, отличаващо се с изключителна дързост.

Магистратите не уважиха жалбите на Филипов срещу решението на първа инстанция, съобщи БТА. Съдът прие, че е налице реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, затова се налага и мярката.

Другият автомобил, управляван от Траян Филипов и също участвал в катастрофата, се е движел със 148 км/ч. Няколко дни след катастрофата съдът остави в ареста Траян Филипов, обвинен във връзка с тежката катастрофата.

Според защитата на Филипов не е необходима най-тежката мярка за постигане на целите на процеса, а обвиняемият няма как да се укрие, като не е пожелал да се лекува извън държавата. Той претърпя операция на гръбнака след катастрофата и към момента е в болницата на затвора.

В последната си дума Васил Филипов помоли за по-лека мярка.