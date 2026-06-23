Условна присъда за румънец, причинил смъртоносна катастрофа край Кирково със 124 км/ч

Окръжният съд в Кърджали наложи условна присъда от година и 10 месеца на румънски гражданин, причинил по непредпазливост смъртта на 86-годишен мъж при тежка катастрофа край Кирково. 42-годишният М.П. беше признат за виновен, че на 24 август 2024 г. на главния път I-5, на разклона за село Първица, е шофирал лек автомобил със скорост 124,39 км/ч при въведено ограничение от 60 км/ч. В резултат на нарушението по непредпазливост е причинил смъртта на възрастен мъж.

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият е признал всички факти, изложени в обвинителния акт.

Съдът е наложил наказание от една година и десет месеца лишаване от свобода, като изпълнението му е отложено с четиригодишен изпитателен срок. Освен това румънският гражданин е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години. Той трябва да заплати и разноските по досъдебното и съдебното производство.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативния съд в Пловдив.