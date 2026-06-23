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Разследват умишлен палеж на автомобил във Видин

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Екип на полицията е извършил оглед в района на палежа. СНИМКА: Архив

Досъдебно производство за умишлен палеж е образувано след опожаряването на лек автомобил във Видин. Огънят е унищожил двигателя и купето на колата, а криминалисти разследват причините за инцидента.

Сигналът за горящия автомобил е подаден на 22 юни малко преди 3 часа през нощта. Колата е била паркирана пред блок 11 в жилищния комплекс „Петко Каравелов" във Видин.

След потушаването на пожара и извършения оглед е установено, че пламъците са обхванали автомобил с видинска регистрация. Превозното средство е собственост на 39-годишна жена от областния град, но е било използвано от 45-годишния мъж, с когото живее на семейни начала.

По данни на полицията пожарът е нанесъл сериозни щети, като напълно са унищожени двигателният отсек и вътрешността на купето.

Разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата.

Това е втори подобен случай в региона за последните месеци. В края на март неизвестни подпалиха друг автомобил с видинска регистрация, паркиран на улица „Първа" в село Горни Лом, община Чупрене.

Екип на полицията е извършил оглед в района на палежа. СНИМКА: Архив

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