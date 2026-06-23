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Откриха мозайка в храма на Херакъл на Хераклея Синтика (Видео)

Тони Маскръчка

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Новият надпис на Хераклея Синтика. СНИМКА: Археология Булгарика

Екипът археолози, водени от проф. д-р Людмил Вагалински откри мозайка при разкопките в храма на Херакъл в античния град Хераклея Синтика край Петрич, съобщи Археология Булгарика. По-късно екипът ще даде повече информация за интересната находка. Реставраторът Ренета Караманова вече я консервира аварийно. "Красива мозайка. За жалост само това е запазено, но не е малко. Храмът е бил богато украсен", коментира проф. Вагалински.

Преди ден археолозите откриха торс на Херакъл при разкопките на форума на Хераклея Синтика. Става дума за вотивна фигурка, а не за голяма статуя, но по-важното е, че доказва съществуването на по-ранен храм от този, който екипът на проф. д-р Людмил Вагалински проучваше досега. Според него е рано за твърда датировка, но вероятно фигурката е синхронна с откритите зидове от III -II век пр. Хр

Новият надпис на Хераклея Синтика. СНИМКА: Археология Булгарика

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