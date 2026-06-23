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Изправят на съд млад мъж, опитал да убие с нож бивш мъж на майка си

Дима Максимова

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Съдебната палата в Габрово Снимка: Дима Максимова

Прокуратурата в  Габрово внесе обвинителен акт в съда срещу 22-годишен мъж, маскирал се и надупчил над 8 пъти с нож мъж, с когото майка му живяла на семейни начала преди време.

Умишленият опит за убийство е извършен на 23 август м. г. в жилище в Габрово.  Младежът се снабдил с нож, вързал парче плат на лицето си, за да не бъде разпознат и отишъл, решен да убие бившия си пастрок. С ярост започнал да забива острието в лицето, шията и гърдите на 40-годишния мъж. Смъртта не е настъпила, поради своевременно оказаната медицинска помощ на пострадалия, посочват от прокуратурата.

За престъплението, в което Г.Д. е обнинен, е предвидено наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
От повдигане на обвинението до настоящия момент, обвиняемият Г. Д. е с мярка за неотклонение "задържане под стража".
Предстои Окръжен съд - Габрово да насрочи открито разпоредително заседание по делото.

Съдебната палата в Габрово

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