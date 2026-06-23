Близо 3 млн. евро обезщетение поиска порноактриса от пловдивчанина Митко Бошнаков

Младежът излиза на свобода срещу €20 000 гаранция

Граждански искове за обезщетение на стойност 2 172 744,77 евро, 465 000 щатски долара и още €200 000 предяви еротичната моделка Надежда Атанасова срещу пловдивчанина Митко Бошнаков, обвинен в разпространение на порнографски материали, измама, използване на данни от чужд платежен инструмент и пренасочване на чужди средства в своя сметка. Според прокуратурата младежът снимал съдържание за възрастни с Надежда, което после качвал в неин профил в платформата OnlyFans. Обещавал да ѝ плаща по 10 000 долара на месец, но не го правил, макар да изкарвал милиони на неин гръб.

Сумите, които актрисата иска, са посочени от прокурора в обвинителния акт. Според него в периода от 19 април 2021-а до 11 февруари м.г. Бошнаков прехвърлил 2 172 744,77 евро от акаунта на Атанасова в сметка на своята фирма и ѝ причинил 465 000 долара имотна вреда като не ѝ плащал уговорените 10 000 долара на месец. Последният граждански иск е за неимуществени вреди от разпространението на порно с нейно участие.

Въпреки съгласието на прокуратурата, Окръжният съд прецени, че не трябва исковете да се разглеждат съвместно с наказателното производство и отказа да ги уважи. В края на заседанието пък измени мярката за неотклонение на Митко Бошнаков, който след 8 месеца зад решетките ще може да излезе на свобода под гаранция от 20 000 евро.

Адвокат Росен Рашков изтъкна, че в хода на разследването са допуснати много нарушения, ограничаващи правото на защита на пловдивчанина. Той посочи, че според обвинението Бошнаков разполагал със средства на Атанасова без нейно знание, макар да са събрани доказателства за техни договорни отношения и за това, че заедно са създали профила ѝ в платформата. Защитникът добави, че ако се приеме, че снимките на пострадалата са нейна собственост, тя също би трябвало да е привлечена към наказателна отговорност за разпространение. Ако пък са на Бошнаков, няма как да се твърди, че той е взел нейните пари, тъй като би било негово право да определя как да разпределя печалбата между двамата. И той, и колегата му Йордан Давчев се възпротивиха на искането делото да се гледа при закрити врати.

След размяна на реплики и критика между прокурора Росен Каменов и адвокат Рашков съдебният състав обяви почивка за съвещание. Магистратите решиха, че обвинителният акт не страда от пороци, а критиките на защитата засягат въпроси по същество на делото. Те също не се съгласиха с доводите за засекретяване на процеса и свидетелите ще бъдат разпитвани пред публика. На Митко Бошнаков обаче ще бъде назначен преводач от английски език, тъй като е живял дълги години във Великобритания и изпитва затруднения с българския.

Делото ще продължи на 16 септември.