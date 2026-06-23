Община Пловдив ще реставрира фасадите на сградата на БНБ с над 2 млн. евро

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Красивата постройка се руши от години

Община Пловдив обяви обществена поръчка за реставрация и консервация на фасадите на старата сграда на БНБ на Малката главна. Красивата постройка се руши от години, а идеята на градската управа е след ремонта там да има филиал на Археологическия музей.

Прогнозната стойност на реставрационните дейности е над 1,8 млн. евро без ДДС, което прави над 2 млн. с налога. Старата сграда на БНБ е единична културна ценност и при обновлението й трябва да бъде запазена автентичността й. Ремонтът предвижда претърсване на покрива, подмяна на хидроизолацията, улуците и негодните керемиди. Трябва да бъдат укрепени и фасадите, като в особено лошо състояние е северната. Ще бъдат реставрирани и декоративните елементи по сградата.

Крайният срок за подаване на документи в конкурса е 15 юли т. г.

Сградата не функционира като клон на БНБ от 2013 г.