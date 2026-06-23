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Демерджиев към пловдивските огнеборци: МВР ви е длъжник, разчитаме на вас (Снимки, видео)

Мая Вакрилова

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Седем души начело с Иван Демерджиев прерязаха лентата на обновената база на пожарната в Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова

7 души прерязаха лентата на обновената база на Пожарната след 1,6 млн. евро инвестиция

"Много пъти сте били повод да се гордеем. Министерството ви е длъжник и се надявам днес да връщаме част от този дълг. За нас е важно да бъдете защитени и подсигурени. Предстои доста тежък сезон и разчитаме на вашия професионализъм. Вие също разчитайте на нас".

С тези думи вътрешният министър Иван Демерджиев се обърна към пловдивските огнеборци. Тя бяха строени в двора на пожарната за церемония по откриване на реновираната база в Пловдив. В нея бяха вложени близо 1,6 млн. евро за саниране. Ремонтът продължи по-малко от година. Обновена е и Втора база на "Кукленско шосе".

Той предупреди, че предстои тежък летен сезон за огнеборците с висока опасност от пожари. "Впрягаме целия ресурс на държавата", увери Демерджиев. По думите му за огнеборците е осигурена нова техника и защитно облекло. Според него пожарникарите могат да разчитат на добро взаимодействие с армията. "Правим всичко възможно да използваме по-успешно и международните екипи, както и да набележим план, по който в бъдеще да се сдобием с техника като тяхната", допълни вътрешният министър.

За церемонията дойдоха шефът на националната пожарна Александър Джартов, предшественикът му Николай Николов, зам.-министърът Калоян Калоянов, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител Георги Янев и директорът на ОД на МВР Васил Костадинов. Всички те се наредиха един до друг, взеха ножици и прерязаха лентата.

Преди това водосвет отслужи отец Виктор Христев, а деца от центъра за личностно развитие пяха и играха ръченица пред началници и огнеборци.

"От днес вече колегите ще имат по-добри условия за работа, но нашите усилия не спират дотук - продължаваме със сградата на пожарната в Хисаря", обяви Джартов.

Пловдивските огнеборци се строиха пред реновираната база 1.
Пловдивските огнеборци се строиха пред реновираната база 1. Снимка: Мая Вакрилова
Вътрешният министър Иван Демерджиев пристигна за откриването на реновираната база на пожарната в Пловдив.
Вътрешният министър Иван Демерджиев пристигна за откриването на реновираната база на пожарната в Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова
На церемонията присъстваха шефът на националната пожарна Александър Джартов, предшественикът му Николай Николов, вътрешният министър Иван Демерджиев, областният управител Георги Янев, кметът Костадин Димитров и директорът на ОД на МВР Васил Костадинов.
На церемонията присъстваха шефът на националната пожарна Александър Джартов, предшественикът му Николай Николов, вътрешният министър Иван Демерджиев, областният управител Георги Янев, кметът Костадин Димитров и директорът на ОД на МВР Васил Костадинов. Снимка: Мая Вакрилова
Министър Иван Демерджиев говори пред пожарникарите.
Министър Иван Демерджиев говори пред пожарникарите. Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова

Седем души начело с Иван Демерджиев прерязаха лентата на обновената база на пожарната в Пловдив.
Пловдивските огнеборци се строиха пред реновираната база 1.
Вътрешният министър Иван Демерджиев пристигна за откриването на реновираната база на пожарната в Пловдив.
На церемонията присъстваха шефът на националната пожарна Александър Джартов, предшественикът му Николай Николов, вътрешният министър Иван Демерджиев, областният управител Георги Янев, кметът Костадин Димитров и директорът на ОД на МВР Васил Костадинов.
Министър Иван Демерджиев говори пред пожарникарите.

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