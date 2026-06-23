Демерджиев към пловдивските огнеборци: МВР ви е длъжник, разчитаме на вас (Снимки, видео)

7 души прерязаха лентата на обновената база на Пожарната след 1,6 млн. евро инвестиция

"Много пъти сте били повод да се гордеем. Министерството ви е длъжник и се надявам днес да връщаме част от този дълг. За нас е важно да бъдете защитени и подсигурени. Предстои доста тежък сезон и разчитаме на вашия професионализъм. Вие също разчитайте на нас".

С тези думи вътрешният министър Иван Демерджиев се обърна към пловдивските огнеборци. Тя бяха строени в двора на пожарната за церемония по откриване на реновираната база в Пловдив. В нея бяха вложени близо 1,6 млн. евро за саниране. Ремонтът продължи по-малко от година. Обновена е и Втора база на "Кукленско шосе".

Той предупреди, че предстои тежък летен сезон за огнеборците с висока опасност от пожари. "Впрягаме целия ресурс на държавата", увери Демерджиев. По думите му за огнеборците е осигурена нова техника и защитно облекло. Според него пожарникарите могат да разчитат на добро взаимодействие с армията. "Правим всичко възможно да използваме по-успешно и международните екипи, както и да набележим план, по който в бъдеще да се сдобием с техника като тяхната", допълни вътрешният министър.

За церемонията дойдоха шефът на националната пожарна Александър Джартов, предшественикът му Николай Николов, зам.-министърът Калоян Калоянов, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител Георги Янев и директорът на ОД на МВР Васил Костадинов. Всички те се наредиха един до друг, взеха ножици и прерязаха лентата.

Преди това водосвет отслужи отец Виктор Христев, а деца от центъра за личностно развитие пяха и играха ръченица пред началници и огнеборци.

"От днес вече колегите ще имат по-добри условия за работа, но нашите усилия не спират дотук - продължаваме със сградата на пожарната в Хисаря", обяви Джартов.