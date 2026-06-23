Назначиха Александър Маринов за съветник на Гълъб Донев

Александър Маринов от ръководството на партията "България Може", влиза като съветник в политическия кабинет на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. За това съобщиха от партията във фейсбук като му пожелаха успех.

"С благодарност за всеотдайната работа, професионализма и приноса му към каузите на партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ, изпращаме проф. Александър Маринов към новото му предизвикателство - съветник в политическия кабинет на финансовия министър Гълъб Донев" написаха от "България Може".

"Благодарим му за съвместната работа и подкрепата за изграждането на организацията за защита на българския национален интерес - БЪЛГАРИЯ МОЖЕ. Пожелаваме здраве и много успехи в новото начинание на проф. Маринов - в полза на България и гражданите й. На добър час!", добавиха оттам.

Маринов е професор по публична администрация в Софийския университет и член на редакционния съвет на медията "Банкер". Политическата му кариера започва още през 90-те години, когато е депутат от БСП. В продължение на четири години той беше на чело на т.нар. Стратегически съвет към президентството, който Радев създаде през 2019 г. Беше съветник на Гълъб Донев, когато той оглавяваше служебното правителство на Радев от 2022-23 г. Към края на 2024 г. Маринов беше един от учредителите на "България Може", като беше избран за член на нейния Изпълнителен съвет и столичен регионален координатор.