Демерджиев в Пловдив: Показанията на Невзоров изясняват как длъжностни лица са си затваряли очите (Обновена)

Институциите знаели къде е той през цялото време

Всички замесени около прокурорския син Васил Михайлов ще понесат наказателна отговорност, заяви вътрешният министър

"Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват механизма, по който длъжностни лица са си затваряли очите", заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в Пловдив на откриването на обновената сграда на Пожарната.

Той определи казаното от инвеститора в Баба Алино като доста интересно. "Това беше изникването на един град без никой да знае", коментира Демерджиев. По думите му Невзоров не е бил издирван, но е бил наблюдаван от службите от доста време насам. И уточни, че на институциите е известно къде е пребивавал Невзоров през цялото време, но отказа да даде повече подробности.

Демерджиев обясни, че Невзоров е бил издирен за даване на показания и е бил засечен от българските служби още при преминаването му през Шенгенската граница.

"Още в деня, в който влезе в България, той даде показания. Решихме, че е по-важно да съберем пълни доказателства, вместо да занимаваме обществеността с това", каза още той. След приключване на работата на служителите от ГДБОП с Невзоров, той е бил предаден на Апелативната прокуратура във Варна.

Невзоров се появи публично в понеделник, когато на фейсбук страницата на комплекса "Форест клуб" бяха качени кадри от негова среща със собствениците в незаконния комплекс.

Според публикацията срещата се е провела на 22 юни, но там локацията не е посочена. По информация на "24 часа" срещата се е състояла вечерта на 21 юни в ресторант "Стефания" във Варна. Заведението е в морската градина и сервира украинска кухня.

Невзоров се появи публично в понеделник, когато на фейсбук страницата на комплекса "Форест клуб" бяха качени кадри от негова среща със собствениците в незаконния комплекс.

Според публикацията срещата се е провела на 22 юни, но там локацията не е посочена. По информация на "24 часа" срещата се е състояла вечерта на 21 юни в ресторант "Стефания" във Варна. Заведението е в морската градина и сервира украинска кухня.

По-късно през деня от прокуратурата уточниха, че Невзоров е влязъл в България на 16 юни и е бил разпитан пред съдия на следващия ден. Невзоров е отишъл доброволно на разпит и е бил с адвокат, посочиха от прокуратурата.

Вътрешният министър коментира и доклада на Сметната палата, който потвърдил съмненията на МВР, че парите за пътна безопасност не се харчат по предназначение.

"В момента правим всичко възможно средствата от камерите за електронни фишове да постъпват по напълно автоматизиран ред. Днес ми беше докладвано, че вече над 80% от процесите са автоматизирани. Вярвам, че много скоро ще има още по-добри резултати в тази насока. Новите камери ще могат да засичат и нарушения, свързани с непоставени предпазни колани", уточни Демерджиев.

Той се спря и на случая с прокурорския син Васил Михайлов. "Предстои да чуете на кого ще бъдат повдигнати обвинения. Всеки един от замесените ще понесе съответната наказателна отговорност. Ако в момента не коментираме повече подробности, то е единствено в интерес на разследването", обобщи Демерджиев.