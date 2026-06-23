Челна катастрофа затвори пътя Троян - Ловеч, има тежко ранен

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Тежка катастрофа затвори пътя Троян - Ловеч в района на село Казачево. Малко преди 16 ч. движението бе възстановено.

Инцидентът е станал около 12:30 ч. днес. 70-годишен шофьор, пътуващ към Ловеч, е излязъл от пътя и се е ударил в камион.

Мъжът, който е пътувал сам, е пострадал тежко и е откаран към болнично заведение, съобщи БТА.

От полицията допълниха, че започват огледи на мястото на инцидента. Причините за катастрофата предстои да бъдат установени.

От Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) информираха, че движението в района временно е ограничено и е въведен обходен маршрут по път III-3505 Казачево – Стефаново – Българене и обратно. От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От ОД на МВР – Ловеч добавиха, че от пътен възел „Абланица" на първокласния път София – Варна няма да бъдат пропускани автомобили в посока Ловеч.

Движението в участъка се регулира от „Пътна полиция".