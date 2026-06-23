Стефанова праща прокурори във Варна да помагат с разследването на Баба Алино

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди прокурори от Върховната касационна прокуратура да бъдат командировани във Варна за оказване на методическа помощ по разследванията, свързани със строителството в местността Баба Алино.

От прокуратурата съобщиха, че командированите магистрати ще извършат непосредствено проучване на материалите по делата и ще проведат работни срещи с наблюдаващите прокурори.

Целта е да бъде направена оценка на събраните до момента доказателства, както и да се координират последващите действия по разследването и останалите процесуални действия.

Мярката е предприета с оглед осигуряване на срочност и ритмичност на разследването, както и за гарантиране на пълното, обективно и всестранно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, който предизвика значителен обществен интерес.

По-рано днес от прокуратурата във Варна съобщиха, че Олег Невзоров е влязъл в България на 16 юни и още на следващия ден е бил разпитан пред съдия като свидетел. Невзоров е основател на строителната корпорация „КУБ", която реализира редица инвестиционни проекти във Варна, включително в местността „Баба Алино". От държавното обвинение уточниха, че той се е явил доброволно на разпита в присъствието на адвокат. До момента срещу него не са повдигнати обвинения, а според прокуратурата към този етап няма събрани достатъчно доказателства за привличането му като обвиняем.