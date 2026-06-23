31-годишният Румен e обвинен за убийството на Къци, когото хвърлиха от Лъвов мост

31-годишният Румен е обвинен за убийството на Къци, когото вчера около 18,10 часа хвърлил от Лъвов мост след спор за 40 евро. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура, без да назовават имена или мотиви.

От държавното обвинение само съобщават, че Р. Ш. е избутал през парапета на Лъвов мост К. М. Затова го обвинили в убийство. Румен е подведен под отговорност по основния член от Наказателния кодекс, който предвижда от 10 до 20 години затвор. С напредването на разследването обаче обвинението му може да бъде променено. Младият мъж е бил познат сред приятелите си с прякора Къци СНИМКА: Фейсбук/Нее Важно Нее Важно

С постановление на наблюдаващия прокурор Румен е задържан за срок до 72 часа. Разследването се води от СДВР и е под надзора на СГП.

Прокуратурата ще иска постоянен арест за Румен в четвъртък.

Първоначално за случая бяха задържани трима души. Обвинението само за Румен обаче съвпада с разказа на очевидката Румяна Александрова. Тя описа пред Нова телевизия, че мъж почнал да крещи "Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро? Сега ще видиш", а с него имало още двама души, които стояли мирно. Тогава агресивният минал на червен светофар и сграбчил Къци за дрехите. Той успял да се отскубне, но до парапета на моста бил застигнат и бутнат. Според нея линейката се забавила с около час.

Обвиненият Румен има криминално досие. Двамата освободени, които ще са само свидетели, също са познати на полицията.

Междувременно във фейсбук приятели на Къци се сбогуваха с него. "Докога ще живеем в държава, в която беззаконието отнема живота на млади хора?

Всеки ден ставаме свидетели на поредната трагедия, на поредния погубен човешки живот, на поредното семейство, останало с разбити сърца. Докога институциите ще си затварят очите? Докога безотговорността, липсата на контрол и чувството за безнаказаност ще продължават да убиват?

България се превърна в място, където новините за убийства, катастрофи и фатални инциденти вече не шокират никого. Това не трябва да бъде нормално. Всеки изгубен живот е трагедия, която оставя незарастваща рана.

Днес скърбим за още един млад човек. Почивай в мир, Къци. Съболезнования на семейството и близките му. Нека паметта му бъде светла.

Време е за справедливост, време е за отговорност. Защото зад всяка статистика стои човешки живот", написа във фейсбук Magito Magito Petrova.