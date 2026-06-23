Шефката на административния съд в Пловдив е предложена за "Антикорупция"

Шефката на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева е предложена за Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Нейната кандидатура е издигната от трима съдии от ВАС, става ясно от интернет страницата на съда. Според правилата, прието от общото събрание на върховните съдии от ВАС, кандидатури можеха да се предлагат до 22 юни, понеделник.

Така че Мариана Шотева остава единствената номинирана, която ще избира общото събрание на ВАС.

Както е известно КПК се създаде наново по силата на закон, влязъл в сила на 5 юни. Така че до първите дни на юли, петчленният състав на комисията трябва да бъде попълнен, защото срокът е 1 месец. Един от членовете трябва да бъде назначен от президента и по един от парламента, общите събрания на двете върховни съдилища и Висшия адвокатски съвет. Адвокатурата вече номинира столичните адвокати Милен Шопов и Милена Калчева. Тяхното изслушване е на 30 юни. Адвокати обаче възнегодуваха, че процедурата се развила "тайно", което пък беше опровергано от Висшия адвокатски съвет.

Според правилата, гласуване от общото събрание на ВАС, след проверка за допустимост на кандидата, се насрочва заседание на конкурсната комисия, която ще изслуша кандидата , а след това ще обяви часа на общото събрание, което да гласува.

Съдия Мариана Шотева е с 26 години юридически стаж, от които 20 като съдия. Правораздавала е в Пазарджик, включително е била шеф на Административен съд - Пазарджик.