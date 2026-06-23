Община Русе обединява институции и експерти за съхраняване на аудиовизуалната памет на Дунавския регион

Кметът Пенчо Милков, неговият заместник Енчо Енчев и началникът на отдел „Култура, духовно развитие и изкуство" проведоха днес среща с управителя на продуцентска компания „Персей" Димитър Липовански, директора на Регионалния исторически музей проф. д.н. Николай Ненов и заместник-ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев" доц. д-р инж. Галина Иванова. По време на разговора четирите страни подписаха меморандум за сътрудничество за създаването на Дунавски академичен център за аудиовизуално наследство, съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Новото партньорство е по инициатива на Димитър Липовански и обединява усилията на местната власт, академичната общност, музейните специалисти и представители на творческия сектор за съхраняване, дигитализиране и популяризиране на аудиовизуалното документално наследство на Дунавския регион и българските общности зад граница. Подписването на меморандума беше гласувано на предишното заседание на Общински съвет – Русе.

„Паметта на един град живее не само в архивите, а и в образите, звуците и историите, които поколенията си предават. С Дунавския академичен център създаваме мост между натрупания опит и вдъхновението на бъдещето, който ще представя Русе и региона пред света", заяви кметът Пенчо Милков.

Основните цели на центъра са издирване, съхраняване и дигитализиране на аудиовизуални архиви, създаване на съвременна аудиовизуална памет за значими събития и личности, популяризиране на културното наследство на Дунавския регион и развитие на образователни и научни инициативи в тази сфера.

Според подписания меморандум Русенският университет ще предоставя своя академичен и технологичен потенциал, Регионалният исторически музей ще участва с научно-изследователска експертиза и пространства за събития, „Персей" ще осигури специализиран архив, техника и професионален опит, а Община Русе ще подпомага развитието на инициативата чрез институционална подкрепа и съдействие за разширяване на партньорската мрежа.

Центърът ще работи и за привличане на млади хора към творческите индустрии и професиите, свързани с дигиталните технологии, както и за утвърждаването на Русе като значим културен и академичен център в Дунавския регион.