Румен Радев: Ще има нова формула за минималната заплата (Обновена)

Нова формула за минималната заплата ще има още през август. Тя ще бъде представена на социалните партньори и ще отговаря на критериите на европейската директива. В момента тя е 50% от средната в страната и дори е разписана в закон - Кодекса на труда.

"Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Когато бъде разглеждан проектът за бюджет 2027 г. през август на среща със социалните партньори, ще бъде разгледан и нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г.", увери премиерът Румен Радев.

По-рано през деня станаха ясни разчети за новия бюджет, според които минималната заплата оставаше непроменена - 620,20 евро до 2028 г. в бюджетната прогноза. Причината обаче вече е ясна - защото ще се представи нова формула и затова там са разписани сегашните правила.

Сега тя се определя до 1 септември. Това е причината правителството на Радев да иска да я представи през август на социалните партньори. Преди дни "24 часа" писа, че правителството работи по вариант да има различни минимални заплати според професиите. Те ще се договорят между синдикати и бизнес. Този нов механизъм ще отчита показатели като производителност и инфлация, но ще осигурява и по-голяма роля на колективното договаряне по браншове. В същото време ще се запази принципът - минималната заплата да не може да бъде намалявана под вече достигнатото ниво.

Няма да се работи за заплата на издръжка, но ще се работи за измерител, който да каже какъв размер на минималната заплата е адекватен. Отново ще се използват данни на НСИ, за да се намерим най-правилният репер, който да каже дали има адекватност в минималната работна заплата.

Очаква се правителството да е готов с бюджет "2026" още утре. А в четвъртък малките бюджети на ДОО и НЗОК да минат на надзорите им. Още в понеделник пък се очаква трите бюджета да се обсъдят на тристранка.

Днес имаше НСТС, но тя гледаше проекти на ПП и ДБ аз осигуровки на чиновниците, както и за майчинството. След нея вицепремиерът Гълъб Донев бе лаконичен, че е изпратил указания до разпоредителите и няма да коментира повече темата.

Точно от тези указания обаче стана ясно, че държавните служители в централната администрация и следователите ще започнат да плащат осигуровки. Тази година вноските им ще са 20%, а догодина вече ще са 40%. Така те ще се изравнят с частния сектор. За да не им се намалява чисто заплатата обаче се предвижда увеличение на заплатите с осигурителната вноска.