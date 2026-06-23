Премиерът: Невзоров беше прехванат от нашите служби

Нашите служби имаха информация за намерението на Невзоров да влезе обратно в България. Ще използвам един авиационен термин - той беше прехванат още на влизането на границата, въпреки че е шенгенска граница. Той беше прехванат и съпровождан и до София, където даде показания, а след това ескортиран и до Варна, където също даде своите показания.

Това каза премиерът Румен Радев след края на днешното заседание на тристранката.

Радев обясни, че решението Невзоров да влезе в България е взето, защото показанията му са "изключително важни", за да се стигне до същината на случая с незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна.

За връщането на Невзоров у нас се разбра от публикация във фейсбук на комплекса, носещ името "Форест клуб". Те публикуваха и снимки от заведение във Варна, където се сервира украинска храна. За незаконния град стана ясно в края на май. Тогава се разбра, че сградите в комплекса са изградени без нужните разрешителни. В началото на юни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Невзоров е напуснал България. Кметът на Варна Благомир Коцев пък каза, че вече има първи заповеди за разрушаване на част от сградите. Процедурата обаче може да се проточи с години, ако има обжалвания.

Случаят с незаконните сгради в местността Баба Алино нашумя в края на май месец тази година. Според властите десетки постройки са изникнали там без нужните разрешения, а част от сградите са получили удостоверения за търпимост преди да бъдат построени.

В края на миналата седмица кметът на Варна обяви, че първата заповед за събаряне в комплекса вече е факт. Процедурата обаче може да се проточи с години, ако собствениците обжалват.

"Нека да има яснота по въпроса за ролята на МВР. МВР не обвинява, МВР може само да задържи за 24 часа. Обвинения и принудителни мерки се дават от прокуратурата", уточни премиерът. Така че цялото пребиваване на г-н Невзоров е било изключително под наблюдение, управляемо от МВР и службите.

"Този въпрос не съм дискутирал с президента на Украйна Володимир Зеленски. Нашата среща беше кратка и засягаше перспективите за двустранно сътрудничество в областта на енергетиката, икономиката и високите технологии. Посланикът на страната наистина е влязъл в контакт с МВнР, за да поиска повече информация за г-н Невзоров. Ставало дума за миналата година. Това дали и как е оказвал посланикът на Украйна политическо влияние се надявам да разберем при показанията на г-н Невзоров. Затова беше разрешено той да влезе в България, за да даде тези важни показания", каза още Румен Радев.