Илияна Йотова награждава двама на "Достойните българи" на "24 часа"

Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на утрешната церемония по награждаването на участниците в инициативата "Достойните българи" на "24 часа". Държавният глава ще награди двама българи, помогнали за събирането на средства за лечение.

"24 часа" провежда кампанията "Достойните българи" от 2003 г. Чрез нея медийната ни платформа отличава хора, помогнали за спасяване на човешки животи, подали ръка на хора в нужда, популяризирали добрия пример и прославили страната ни с успехите си.

Тазгодишната церемония ще се състои от 14 ч. в зала 6 на НДК. На 24 юни – още 29 с големи сърца, които дават щастие на българите.Те протягат ръка на болни и отчаяни, спасяват животи, движат честни каузи, мотивират другите за добро. Те мислят за другите повече, отколкото за себе си. Строят, надграждат. Те са достойните българи. "24 часа" разказва историите им вече повече от две десетилетия. Защото техните истории в новините дават надежда на българите, добавят така дефицитното щастие в ежедневието им.

А "24 часа" празнува 35 години от първия си брой тази година и търси щастието като първа новина. На 24 юни още 29 достойни българи ще се присъединят към общността, в която вече са над 950 души. Тогава ще е церемонията, на която ще бъдат отличени хората, които вдъхновяват и ни правят щастливи.

По-късно през деня президентът Йотова ще участва в откриването на фотоизложбата "70 години, посветени на журналистиката, в снимки". Експозицията отбелязва 90-годишнината на изтъкнатия български журналист Любен Генов. Илияна Йотова ще удостои журналиста с Почетния знак на президента.