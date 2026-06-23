15 г. затвор за кравар от Съединение, убил колега и заспал до трупа му

Ще плати обезщетение от 80 000 евро на майката на жертвата

15 години затвор е присъдата на Тошко Христоков от Съединение, който на 1 април м. г. уби Стойко Джуджев в кравефермата, в която работели заедно. Като част от наказанието Христосков ще трябва да плати на майката на жертвата обезщетение от 80 000 евро.

На фаталната дата двамата пили, после Христосков започнал да налага Джуджев с дървен сап. Оставил го да лежи в кръв, легнал и заспал до трупа, а на сутринта се опитал да заличи петната с вар. Христосков призна, че е извършил престъплението. Той вече е осъждан на 9 месеца условно - за кражба. Сега ще трябва да излежи отделно и това наказание.

Делото минава през Окръжния съд в Пловдив за втори път. На 5 януари т. г. Христосков призна вината си, поиска съкратена процедура и получи присъда от 12 г. затвор след редукцията с една трета. Апелативният съд отмени наказанието, защото намаляване на присъдата с една трета е недопустимо при умишлено причиняване на смърт.

И новата присъда не е окончателна и подлежи на обжалване пред апелативните магистрати.