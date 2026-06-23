Изгониха от общинско жилище Емран, който острига до кожа жена си и я води по улиците в Свищов

Помните ли Емран Емурла от Свищов, който преди 3 години наби, острига до кожа косата на жена си и я разходи така по улиците на дунавския град за назидание? Същият герой, оказва се, е пощурил съседите си в социалното жилище на общината, където е настанен от началото на тази година със семейството си - същата жена и двете им деца. След поредица жалби от обитателите на социалните жилища за системно нарушаване на правилата те са изведени от предоставения апартамент.

В клип, разпратен до медиите, Емран и жена му се жалват как са изгонени без предизвестие, а багажът им е изхвърлен на улицата. "Дойдоха с двама полицаи, събудиха ми детето както спи и ни изгониха на улицата без грам жалост", нарежда жената във видеото. Емран пък настоява всички, които са родители, да публикуват клипа в социалните мрежи, "защото тези закони не трябва да ги има в България". В клипчето с изваждането на клетата фамилия от общинското жилище има и обиди директно срещу кмета, който всъщност е съдействал семейството да бъде подслонено и дори е назначил проблемния Емран в комуналното предприятие на общината. Нещо повече, сключил с него граждански договор за чистене край крепостта "Калето", за да му осигури допълнителни средства

"Аз наруших правилата и принципите си, за да му помогна. На работа го назначих, а той не ходи на работа. Създава напрежение в блока. Вика, крещи, обижда, целият вход е в страх от него. Миналата седмица му връчихме заповед за напускане на жилището. Той обжалва, но административният съд във Велико Търново отхвърли жалбата му", обясни кметът Генчо Генчев. Той призна, че нееднократно е давал пари на ръка за лекарства и храна на децата, защото мъжът профуквал заплатата си на хазарт. Търпението му се изчерпало, защото Емурла си позволявал да злоупотребява с името и добрината му.

След като местната администрация е вдигнала ръце, вероятно сега ромската фамилия отново ще стане клиент на социалните служби, както след случката с остригването през септември 2023 г. Тогава малтретираната жена бе настанена в кризисния център във Велико Търново заедно с двете си момичета, едното от които дъщеря на Емран. 27-годишната жена имаше общо три деца от различни връзки и официално се водеше омъжена за индиец. В новото разпространено видео се вижда и малко момченце, вероятно второто им общо дете.

Не е ясно в кой момент Емран и любимата му са се събрали отново и потиснал ли е той болезнената ревност, с която оправдаваше домашното насилие.

"Избирай! Или ще те убия, или ще ти отрежа косата!", крещял Емрах, след като здраво бе посинил жена си преди 3 г. Грабнал машинка за подстригване и оголил скалпа ѝ. Първоначално той саркастично заявил пред полицаите, че я е остригал, защото имала въшки. Но от показанията на жертвата му станала ясна истинската причина. И това издевателство не му било достатъчно - повел я по улиците на града, за да я унижи.

Мъжът бе задържан в ареста и привлечен под отговорност за три обвинения - нанесена лека телесна повреда в условия на домашно насилие, принуда и хулиганство. В Свищов говорят, че е бил осъден и дори е лежал в затвора за стореното.