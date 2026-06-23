Конституционният съд: КЗК няма право на достъп до трафични данни, те са за тежки престъпления

Не са за разкриване на административни нарушения, посочват съдиите

Конституционният съд обяви единодушно за противоконституционни разпоредби, с които най-общо може да се каже, се даваше право на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да ползва трафични данни, когато иска да разкрие сложни картелни споразумения.

Искането тези текстове да бъдат отменени беше направено през ноември м.г. от Румен Радев, който в онзи момент беше президент. Според него това право, дадено на КЗК, противоречи на залегналите в основния закон принципи на неприкосновеност на личния живот и тайната на кореспонденцията.

Става дума за текстове, приети през 2025 г., които даваха възможност на КЗК при разследване на картели и други нарушения на конкуренцията да изисква, използва и съхранява трафични данни от телекомуникационните оператори. В искането си тогава президентът посочи, че законът допуска достъп до чувствителна информация без ясни гаранции, без ясна легитимна цел и без ефективен контрол срещу злоупотреби. Освен на конституцията, според президента текстовете противоречали и на международни актове.

КЗК получи правото на достъп до трафични данни с промени в Закона за електронните съобщения. Беше предвидено данните за електронната комуникация на предприятия да бъдат съхранявани при необходимост, когато се проверяват нарушения на конкуренцията, а с разрешение на съда, да бъдат предоставяни на КЗК.

Според КС обаче достъпът, който се предоставя на КЗК, представлява намеса в основни, конституционно защитени права на гражданите, каквито са правото на неприкосновеност на личния живот и свободата и тайната на кореспонденцията. Съдиите посочват, че в случая парламентът е надхвърлил ограничението на основния закон, който казва, че трафични данни се използват само за разкриване на тежки престъпления. КС посочва още, че не може такива данни да се ползват, за да се разследват и наказват административни нарушения.

Доколкото трафичните данни, до които КЗК би могла да има достъп, биха могли да се използват за удостоверяване на наличие на комуникация между пазарните субекти, без да се разкрива съдържанието на тази комуникация, тези данни биха могли да служат само като косвено доказателство, преценявано в съвкупност с други доказателства, посочват съдиите.

За това според тях тази мярка не оправдава нито нейния широк обхват, нито засягането на основните права, до които води, предвид сериозното навлизане в неприкосновеността на личния живот на гражданите и в неприкосновеността на свободата и на тайната на тяхната кореспонденция.