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Държавната болница в Пазарджик ще има вертолетна площадка

Диана Варникова

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Областната болница в Пазарджик ще има вертолетна площадка за спешни случаи Снимка: МБАЛ-Пазарджик

Държавната областна болница в Пазарджик ще има вертолетна площадка за спешни случаи. Днес изпълнителният директор на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов извърши проверка на строително-монтажните дейности във връзка с изпълнението на проекта по изграждане на болнично вертолетно летище на територията на лечебното заведение.

Финансирането е осигурено чрез целева субсидия от Министерството на здравеопазването. През 2025 г. проектът премина през задължителните съгласувателни процедури и към настоящия момент е в заключителен етап на изпълнение..

„Проектът за изграждане на болнична вертолетна площадка на територията на МБАЛ-Пазарджик е вече към приключване. Спазени са всички нормативни изисквания съгласно действащото законодателство. В рамките на проекта е предвидено и допълнително озеленяване в двора на болницата", съобщи д-р Темнилов след извършената инспекция на обекта.

Проектът за болнични вертолетни летища (хеликоптерни площадки) в България се ръководи съвместно от Министерството на здравеопазването и Министерството на транспорта, а целта е изграждането на национална мрежа от наземни съоръжения в подкрепа на системата HEMS (Спешна медицинска помощ по въздух).

Над 15 са вече изградените вертолетни площадки в страната, които вече подпомагат работата на системата за въздушна спешна медицинска помощ..

Областната болница в Пазарджик ще има вертолетна площадка за спешни случаи

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