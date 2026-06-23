Пуснаха на свобода шофьор от разследваната в Пловдив афера с фреон

Пловдивският апелативен съд пусна на свобода шофьора Николай Иванов, обвинен, че е бил част от организирана престъпна група за укриване на мита при внос на фреон и пране на пари. За тартор на бандата се сочи бизнесменът Станчо Василев, който е в ареста.

Иванов е карал тировете, с които е транспортиран фреонът, като е изпълнявал дадените му указания. Според апелативните съдии не са налице и каквито да било доказателства, които да създават дори и съмнение, че шофьорът е знаел за предхождащи, съпровождащи или бъдещи противозаконни действия на други лица или заедно с тях да е планирал реализирането на такива деяния. Той е бил призован по телефона от разследващите, когато се е намирал извън страната, обещал е при завръщането си да се яви доброволно на разпит и го е направил. Затова и Апелативният съд смята, че няма опасност Иванов да се укрие.

Той беше освободен от съдебната зала, без да му бъде взета мярка за неотклонение.