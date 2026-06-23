86-годишна столичанка открита мъртва на плажа в Лозенец

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86-годишна столичанка е открита мъртва на централния плаж в Лозенец тази сутрин, съобщиха от полицията за "24 часа".

Сигнал за инцидента е подаден в РУ Царево около 10,30 ч. Тялото на възрастната жена е открито в северната част на централния плаж, която е неохраняема.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ само констатирал смъртта на жената. При извършения оглед не се установени видими следи от физическо насилие. Тялото е откарано за аутопсия в Съдебна медицина към УМБАЛ Бургас. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от НК - за убийство, но това е рутинна процедура в подобни случаи, коментират разследващи.

Най-вероятно жегата е причина за смъртта на възрастната дама, която се пекла на скалите въпреки жаркото слънце.