Николай Денков: Заявките на Радев за прозрачност катастрофираха с дълга и бюджета

Андрей Гюров е подходящ кандидат президент, но той ще получи подкрепа от нас, когато се заяви, твърди бившият премиер

Да се вземат такива заеми, без да има разчет за какво ще отидат, не е редно и не се е случвало през последните години. Няма една таблица. Всички заявки за прозрачност катастрофираха и по отношение на дълга, и на бюджета.

Това коментира депутатът от "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред bTV, след като в четвъртък парламентът разреши да изтеглим 3,8 млрд. евро нов държавен дълг, без да е ясно точно за какво. И обясни, че лидерът му в "Промяната" Асен Василев като финансов министър е теглил по-ниски дългове, както и че тогава е било ясно за какво отиват тези пари.

"Говорят колко е тежко и кастрофално, за да прехвърлят вината за всичко, което ще се случи, на предишните управляващи. Така вдигат лихвите. Това е груба грешка на финансовия министър, така той оскъпява лихвите, които ще плащаме, ако изтеглим такъв дълг. Външните инвеститори приемат това като риск и може да оскъпи дълга със 160 млн. евро допълнително", каза още бившият премиер. Той призова новото правителство да започне работа по същество и да обясни намеренията си, а не само да разказват за "тежкото наследство", което са заварили, встъпвайки в длъжност.

"Чакаме кандидатурата да се заяви. Андрей Гюров е подходящ кандидат, но той ще получи подкрепа от нас, когато се заяви. Имаме подписан протокол с "Демократична България" и Форума за демократично действие за това, че ние заедно ще излезем и ще кажем кой ни е кандидат. Не съм ядосан (б.а - на Атанас Атанасов), но не мисля, че помага на това, за което сме се разбрали", коментира Денков общата кандидатура за президент на ПП и ДБ. В събота сутринта лидерът на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че Гюров ще бъде издигнат от инициативен комитет, а ДБ ще го подкрепят. После от ПП обаче отговориха, че не знаели за такава организация.

"Да водим преговори с Борисов и Горанов как ни виждате? Няма да седнем на разговори с Борисов и Пеевски, не им вярваме", твърдо отхвърли Денков вероятността да търсят подкрепа и от ГЕРБ за общия им кандидат за държавен глава.

По-рано днес в интервю за "Медиапул" депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов обясни, че групата му е готова да "подкрепи без никакви претенции кадровите решения на Румен Радев за състава на ВСС".

"Тези изявления, че няма да искат за себе си, не знам кой ги вярва. ГЕРБ и ДПС са в трудна ситуация и ще направят всичко възможно да се прегрупират", коментира сега Денков.

"Свикнали сме в трудна среда. И в двете ни правителства не сме имали стабилно мнозинство. Можем да правим предложения, когато се чуват е добре и полезно, спорим с аргументи, не с лични нападки, търсим подкрепа от хората", разказа той за работата в 52-ото народно събрание, в което "Прогресивна България" има абсолютно мнозинство от 131 депутати.