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Столичната община стартира проект за 5 млн. евро за разширяване на канализацията в "Горубляне". От модернизацията ще се възползват над 460 домакинства, съобщават от пресцентъра на общината.

Работата по проекта започна вчера. Той е ключов етап от обновяването на ВиК инфраструктурата в района.

Проектът ще се реализира поетапно чрез изпълнението на шест подобекта:

Изграждане на канализационни клонове по ул. „Цветна градина" и ул. „3-ти май", включително съпътстващи водопроводи.

Изграждане на канализационни клонове по ул. „Музейна" и ул. „3-ти май", както и съпътстващи водопроводи.

Изграждане на канализационни клонове по ул. „Пионерска", ул. „Синчец", ул. „3-ти май", ул. „5-ти ноември" и ул. „12-ти април", заедно със съпътстващи водопроводи.

Изграждане на канализационни клонове по ул. „3-ти май" и ул. „5-ти ноември", както и съпътстващи водопроводи.

Изграждане на канализационни клонове по ул. „Урвишка крепост" и съпътстващи водопроводи.

Реконструкция на канал по ул. „5-ти ноември" и ул. „Витошка", включително на изградения къс участък по ул. „Урвишка крепост".

Разширението на канализацията е включено в инвестиционната програма на "Софийска вода". Очакванията са инвестицията да подобри качеството на живот в над 460 домакинства, като осигури не само достъп до канализационни услуги, но и по-ефективно управление на водопроводите. Ще допринесе и за ограничаване на зоните с потенциални бъдещи аварии с водоснабдяването.

След края на строителните дейности ще бъдат възстановени изцяло и пътните настилки, като и за това има одобрен проект. Срокът за изпълнението на обновлението е до края на 2027 г.

Столична община подготвя ВиК проекти, финансирани по Програма „Околна среда 2021 – 2027", като в момента се провеждат общо 20 обществени поръчки – 10 за строителство и 10 за строителен надзор. Очаква се до края на лятото да бъдат избрани изпълнителите.