Вижте първите страници с личните истории на "Достойните българи" (Снимки и видео)

Още 29 добри хора се присъединиха към общността, в която вече са над 950 души - "Достойните българи". "24 часа" разказва историите им вече повече от две десетилетия. За 23-и път на церемония ще бъдат отличени хората, които вдъхновяват и ни правят щастливи. Тази година те получиха и специално изработена персонална първа страница за тяхната история.

Сред тях са Венцислав, Даниел, Недалин и Петър, които спасиха 17-годишния Дани от водите на разбушувалата се през май Янтра. И седмокласникът Кристиян, който върна изгубени 5000 лв. на хора, спасили го след тежко падане от колело. 11-годишната Десислава, която прави гривнички и събра хиляди левове за болни деца.

Граничният полицай Ивелин Арабаджиев, който извади с риск за живота си десетки пътници от автобуса убиец, катастрофирал до Малко Търново.

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