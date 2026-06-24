Пенсиите на военни и полицаи са с 423 евро по-високи от средната

Тези на новите пенсионери средно със 112 евро повече

Над 940 хил. възрастни българи вземат минималната, над половината от тях - до 322 евро на месец

Средната пенсия вече е 518,20 евро и се е вдигнала с 43 евро. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за първите три месеца на 2026 г. През същия период на миналата година тя е била 475,25 евро.

Пенсиите на военни и полицаи обаче остават значително над средните в страната. В сектор “Сигурност” размерът им е 941,38 евро. Това е с над 80% повече от средната в страната, или с 423,18 евро. Тук увеличението за година е двойно повече - 86,05 евро.

Мъжете, носили пагон, вземат 956,12 евро средно,

а жените доста по-малко - 753,75 евро

Само 563 от пенсионерите в тази категория получават минимални размери (0,7%). За сравнение, при масовите пенсии за стаж и възраст този дял е близо 35%. Още по-любопитното е, че едва 342 са лични, а останалите са наследствени.

Към края на март 2026 г. общият брой на пенсионерите по чл. 69 е 80 680 души. По-голямата част от тях, или цели 95,9%, са се пенсионирали със смесен осигурителен стаж, а само 3186 души (4,1%) са изцяло от първа категория труд.

Личните пенсии за инвалидност в този фонд са изключително малко - само 36 случая, което е пренебрежимо спрямо стотиците хиляди в общия фонд.

Причината пенсиите в сектор “Сигурност” да са почти двойни спрямо останалите са няколко. Първо, тук индивидуалният коефициент е много висок. Основната причина е, че държавата като осигурител поема изключително висока осигурителна тежест за тези лица. За 2026 г. общата вноска за сектор “Сигурност” е 72,53% от дохода, докато за общата администрация е 32,35%. Тези високи вноски, плащани от държавата върху високи брутни заплати, водят до пенсии, които достигат средно 941,38 евро.

Наблюдава се

засилен интерес към пенсиониране в тези системи през първите три месеца на 2026 г.,

като броят на новоотпуснатите пенсии е скочил с над 16% спрямо същия период на предходната година.

На този фон над 940 хил. възрастни българи получават минимални суми. От тях до 322,37 евро включително получават 528 807 души.

Делът на хората с минимални размери остава почти непроменен. През 2025 г. 45,6% от пенсионерите са получавали минимален размер на основната си пенсия. А през тази този дял е 45,5%.

Нови са 27 616 пенсии, което е с 671 повече в сравнение с 2025 г. От тях обаче 9915 са за инвалидност, 1198 - социални инвалидни, а

само 12 799 са за стаж и възраст

По-лошото обаче е, че само около 7000 са за пълен стаж и възраст - чл. 68, ал. 1 и 2 на Кодекса за социално осигуряване.

Новите пенсии обаче са със 112,54 евро по-високи. През първото тримесечие те са средно 976,96 евро, докато за същия период на миналата година са 1690,66 лв. (864,42 евро).

Основната причина за по-високите новоотпуснати пенсии е значителното увеличение на средномесечния осигурителен доход за страната. За изчисляване на пенсиите през първото тримесечие на 2026 г. се ползва доход от 976,96 евро. За същия период на предходната година този доход е бил 1690,66 лв. (около 864,42 евро).

Това повишение от над 112 евро (13%) директно вдига размерите на новите пенсии. Интересно е, че докато пенсиите растат, средният индивидуален коефициент на новоотпуснатите леко намалява - през 2026 г. той е 1,005, а през 2025-а е 1,016. Това означава, че новите пенсионери са се осигурявали на доходи, които са по-близо до средните за страната (коефициентът изразява съотношението между дохода на лицето и средния доход). Въпреки че техният личен принос спрямо средното леко е спаднал, абсолютният размер на пенсията им е по-висок, защото самата средна заплата (осигурителен доход) у нас се е увеличила значително.

Общо 53 162 пенсии са били изменени през първото тримесечие на 2026 г. Това са преизчисления по заявление на самия пенсионер за допълнителен стаж и доход, придобит след пенсионирането, а не служебното преизчисляване от 1 април. Тук е и най-голямата разлика, около 33%, при изменените пенсии (тези, които се преизчисляват с допълнителен стаж или по нови правила). Новият среден размер на тези пенсии достига 671,50 евро, докато старият им е бил 591,44 евро. През първото тримесечие на 2026 г. новият среден размер на преизчислените пенсии в сектор “Сигурност” е достигнал рекордните 1325,14 евро. През същия период на 2025 г. този нов размер е бил 1878,80 лв. (около 960,61 евро). Само в тази категория скокът при преизчислените суми е близо 38%, което влияе сериозно на общия среден показател за системата.

Всички основни категории пенсии бележат ръст в средния си месечен размер. При личните пенсии за стаж и възраст - от 451 евро на 493,65 евро. При инвалидните е по-малко - от 317,10 на 345,14 евро.

Увеличават се хората, които нямат необходимия стаж и чакат до 67 г.,

за да се пенсионират. Тази възможност са ползвали 3165 души, или с около 1000 повече от първото тримесечие на 2025 г.

Продължават да се увеличават и хората, които имат достатъчно стаж, но се пенсионират 1 г. преди навършване на възрастта. При тази опция човек получава доживотно намалена пенсия, но са я предпочели 2514 души. През първото тримесечие на 2026-а са били 2156 души. На тях не са им достигали средно 10,5 месеца до навършване на пълната пенсионна възраст. През 2025 г. той е бил 10,7 месеца.

Макар и малка, тази тенденция показва, че хората се пенсионират малко по-близо до изискуемата възраст, което също води до по-висок размер на началната пенсия, тъй като редукцията при ранно пенсиониране е по-малка. Тя намалява с 0,4% за всеки месец, който не достига до нужната възраст.

Общата сума, която държавата отделя за пенсии през тримесечието, е нараснала с около 286 милиона евро (9,8%)

През първите три месеца на годината са платени 3,216 милиарда евро за пенсии.