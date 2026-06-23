Почина пловдивската журналистка Ели Куманова

Внезапно си отиде пловдивската журналистка Ели Куманова, която в последните години работеше като пиар. Тъжната вест съобщи бившият кмет на Стамболийски Георги Мараджиев, чието пресаташе беше тя. Последната работа на Куманова бе в НБ "Иван Вазов" в Пловдив. Директорът Димитър Минев потвърди пред "24 часа" за кончината на Куманова.

Колегите й са в шок. По думите им смъртта й е настъпила при битов инцидент вкъщи през почивните дни. В понеделник не отишла на работа, започнали да я издирват. Дъщеря й също неуспешно я търсила на работното място.

Eли Куманова бе жизнена и усмихната, възпитана, деликатна, добронамерена. Дълги години беше кореспондент на в. "Стандарт".

"Днес се разделяме с един прекрасен човек, който остави светла следа в живота на всички, които имаха щастието да го познават. Ели Куманова беше не просто професионалист и дългогодишен пиар на Община Стамболийски. Тя беше човек с голямо сърце, отдаденост и доброта. Винаги усмихната, винаги готова да помогне, винаги работеща със сърце", пише Георги Мараджиев.

Колегите на Ели от библиотеката съобщават, че погребението ще е на 25 юни (четвъртък) от 10.00 часа в Траурен парк „Север" (Рогошко шосе), парцел 226.

Поклон пред светлата ѝ памет!

"24 часа" изказва съболезнования на дъщеря й Миа и на близките й!