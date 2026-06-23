Проект на българския INSAIT спечели 2,5 млн. евро от Европа - за първи път такъв грант

За първи път българска научна институция - институтът INSAIT на Софийския университет спечели най-високото отличие на Европейския съвет за научни изследвания в сферата на инженерните и природните науки - първият успех на България след близо 20 г. Отличието е за 2,5 млн. евро - сума, по-голяма от всички спечелени до момента за България. Присъдена е на изследователя от INSAIT проф. Бернхард Хойплер.

Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов на представянето на отличието в Министерския съвет.

Проектът световноизвестния учен е насочен към разработването на най-ново ниво алгоритми, нови мрежи, които да действат в реално време в сферата на логистиката, на транспортните системи и на интернет инфраструктурата. Това е фундаментална наука, която обаче има и приложно значение за икономиката, за логичстиката, за ежедневието на всеки от нас, обясни Пеканов.

Бернхард Хойплер е световнопризнат учен в сферата на алгоритмите. Завършил е докторска дисертация в Масачузетския технологичен институт, работил е в Политехниката в Цюрих и преди 2 години се присъединява към INSAIT и създава в българия група на световно ниво в сферата на алгоритмите.

Неговата награда е специално избрана от Европейския научен съвет като една от петте между всички сфери на науката, каза основателят на INSAIT проф. Мартин Вечев. Той е категоричен, че това е историческо събитие за България. "Тези награди са метрика за нивото на технологиите, на човешкия потенциал на една държава. INSAIT доказа, че моделът, по който работи, наистина е на световно ниво", обясни проф. Вечев.

"Това отличие надхвърля далеч пределите на академичната сфера. По такива отличия големите технологични компании съдят за потенциала на дадена държава. Именно такова отличие ни нарежда на европейската карта на най-силните научни центрове и увеличава възможностите за привличане на талант, на капитал и на водещи изследвания във върхови научни области", обобщи премиерът Румен Радев.