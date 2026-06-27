“Пикасо в наркодепо”: История на голяма любов

Как портретът на Мари-Тереза Валтер бе открит сред хашиш и крадени вещи

17-годишната муза променя стила на художника

Почти девет десетилетия след като Пикасо рисува 17-годишната Мари-Тереза Валтер, един от портретите отново привлече вниманието на целия свят, след като бе открит сред хашиш и крадени вещи в наркоакция в предградията на Париж.

Без любовна история с Мари светът вероятно никога нямаше да види най-чувствените и цветни картини на Пабло Пикасо. Художникът я среща случайно на улица в Париж и я превръща в безсмъртен символ на любовта. На 8 януари 1927 г. 45-годишният Пикасо вижда пред магазина "Галери Лафайет" красиво русо момиче. Тя е едва 17-годишна, няма представа кой стои пред нея и никога не е чувала за великия художник. Тогава той я приближава и изрича думи, останали в историята:

"Аз съм Пикасо. Ние ще направим велики неща заедно." Le Reve "Мечтата", нарисувана през 1932 г.

По онова време Пикасо е женен за руската балерина Олга Хохлова и затова връзката с Мари-Тереза трябва да остане тайна. В продължение на години двамата се срещат далеч от любопитните погледи - в наети апартаменти, в ателието му или в имението Боажелу край Париж. Именно там започва един от най-творческите периоди в живота на твореца.

Любовта променя изкуството на художника. До появата на Мари-Тереза картините на Пикасо често са драматични и напрегнати. С нея обаче всичко се променя. Платната му се изпълват с ярки жълти, лилави, зелени и червени цветове. Лицето е изобразено едновременно в профил и анфас - типичен похват на кубизма, и така Мари-Тереза се превръща в една от най-разпознаваемите женски фигури в историята на изкуството. Нейните плавни извивки, русата коса и класическият гръцки профил се появяват в десетки картини, рисунки и скулптури. Изкуствоведите често казват, че Мари-Тереза не е просто модел, а е езикът, чрез който Пикасо започва да рисува любовта.

Сред най-известните произведения, вдъхновени от нея, е Le Reve "Мечтата", нарисувана през 1932 г. - година, която специалистите определят като "годината на чудесата" за Пикасо. Именно тогава

той създава поредица от най-великите си

портрети на Мари-Тереза

На пръв поглед картината показва младата жена, отпусната в яркочервено кресло със затворени очи. Тя сякаш се усмихва насън, потънала в свят, който съществува само за двамата влюбени. Но колкото по-дълго човек я гледа, толкова повече открива. Формите са необичайно меки и закръглени, цветовете са топли и сияйни, а лицето е разделено на две - едната половина е профил, другата е анфас. Това е типичният начин, по който Пикасо показва, че човек има повече от едно лице- външно и вътрешно. Изследователите на творчеството му от десетилетия обръщат внимание и на силния еротичен подтекст в композицията. Мари-Тереза

Именно той превръща "Мечтата" в една от най-коментираните картини на ХХ век. Платното има и собствена драматична история. През 2006 г. американският колекционер Стив Уин случайно я поврежда с лакът малко преди продажбата След внимателна реставрация произведението е продадено няколко години по-късно за около 155 милиона долара, превръщайки се в една от най-скъпите картини, продавани някога в частна сделка до този момент. Почти девет десетилетия след като Пикасо я рисува, друг портрет на Мари-Тереза Валтер отново привлече вниманието на целия свят.

Само преди дни френската полиция

откри произведението

по време на акция срещу наркоразпространението в предградие на Париж. Вместо само наркотици и пари, разследващите попаднали на оригинална картина на Пикасо, оценявана на между 12 и 15 милиона евро. Любопитното е, че творбата била намерена в дома на лелята на заподозрян наркодилър. Разследването показва, че картината е била открадната от специализиран склад за произведения на изкуството, където се съхранявала от частен колекционер. Полицаите изобщо не търсели шедьовър на Пикасо - открили го напълно случайно. Портретът е създаден през 1937 г., когато отношенията между Пикасо и Мари-Тереза преминават през труден период. За разлика от по-ранните романтични изображения на любимата му, тук лицето е изградено от остри геометрични форми силни контрасти и характерните за късния кубизъм ярки цветове. Изкуствоведите смятат, че тези картини разкриват не само красотата на Мари-Тереза, но и вътрешните противоречия на самия художник, който по това време вече разкъсва чувствата си между нея и новата си любов Дора Маар. Именно затова откриването на тази творба предизвика толкова голям интерес - не само заради високата стойност, а защото тя е част от една от най-личните и емоционални глави в живота на Пабло Пикасо.

През 1935 г. Мари-Тереза ражда дъщеря им - Мая Видмайер-Пикасо. Но щастието не трае дълго. Вече в живота на художника тайно се е настанила новата му муза - Дора Маар. Любовният триъгълник е толкова напрегнат, че според спомени на близки двете жени дори веднъж се срещат в ателието на Пикасо и го карат да избере между тях. Художникът отказва. Въпреки раздялата Мари-Тереза никога не спира да обича Пикасо. Тя остава далеч от светския живот и пази спомените си за него до края. Когато Пикасо умира през 1973 г., тя трудно преживява загубата. Четири години по-късно, през 1977 г., слага край на живота си. Така приключва една от най-великите

любовни истории в света на изкуството. А новооткритото платно на търг със сигурност вероятно многократно ще надхвърли първоначалната си оценка от около 15 млн. евро.

Предстои да видим...