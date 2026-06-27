ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уругвай губи 0:1 битката за оцеляване срещу Испани...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23099026 www.24chasa.bg

“Пикасо в наркодепо”: История на голяма любов

Калина Симеонова

1376
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пабло Пикасо
  • Как портретът на Мари-Тереза Валтер бе открит сред хашиш и крадени вещи
  • 17-годишната муза променя стила на художника

Почти девет десетилетия след като Пикасо рисува 17-годишната Мари-Тереза Валтер, един от портретите отново привлече вниманието на целия свят, след като бе открит сред хашиш и крадени вещи в наркоакция в предградията на Париж.

Без любовна история с Мари светът вероятно никога нямаше да види най-чувствените и цветни картини на Пабло Пикасо. Художникът я среща случайно на улица в Париж и я превръща в безсмъртен символ на любовта. На 8 януари 1927 г. 45-годишният Пикасо вижда пред магазина "Галери Лафайет" красиво русо момиче. Тя е едва 17-годишна, няма представа кой стои пред нея и никога не е чувала за великия художник. Тогава той я приближава и изрича думи, останали в историята:

"Аз съм Пикасо. Ние ще направим велики неща заедно."

Le Reve "Мечтата", нарисувана през 1932 г.
Le Reve "Мечтата", нарисувана през 1932 г.

По онова време Пикасо е женен за руската балерина Олга Хохлова и затова връзката с Мари-Тереза трябва да остане тайна. В продължение на години двамата се срещат далеч от любопитните погледи - в наети апартаменти, в ателието му или в имението Боажелу край Париж. Именно там започва един от най-творческите периоди в живота на твореца.

Любовта променя изкуството на художника. До появата на Мари-Тереза картините на Пикасо често са драматични и напрегнати. С нея обаче всичко се променя. Платната му се изпълват с ярки жълти, лилави, зелени и червени цветове. Лицето е изобразено едновременно в профил и анфас - типичен похват на кубизма, и така Мари-Тереза се превръща в една от най-разпознаваемите женски фигури в историята на изкуството. Нейните плавни извивки, русата коса и класическият гръцки профил се появяват в десетки картини, рисунки и скулптури. Изкуствоведите често казват, че Мари-Тереза не е просто модел, а е езикът, чрез който Пикасо започва да рисува любовта.

Сред най-известните произведения, вдъхновени от нея, е Le Reve "Мечтата", нарисувана през 1932 г. - година, която специалистите определят като "годината на чудесата" за Пикасо. Именно тогава

той създава поредица от най-великите си

портрети на Мари-Тереза

На пръв поглед картината показва младата жена, отпусната в яркочервено кресло със затворени очи. Тя сякаш се усмихва насън, потънала в свят, който съществува само за двамата влюбени. Но колкото по-дълго човек я гледа, толкова повече открива. Формите са необичайно меки и закръглени, цветовете са топли и сияйни, а лицето е разделено на две - едната половина е профил, другата е анфас. Това е типичният начин, по който Пикасо показва, че човек има повече от едно лице- външно и вътрешно. Изследователите на творчеството му от десетилетия обръщат внимание и на силния еротичен подтекст в композицията. 

Мари-Тереза
Мари-Тереза

Именно той превръща "Мечтата" в една от най-коментираните картини на ХХ век. Платното има и собствена драматична история. През 2006 г. американският колекционер Стив Уин случайно я поврежда с лакът малко преди продажбата След внимателна реставрация произведението е продадено няколко години по-късно за около 155 милиона долара, превръщайки се в една от най-скъпите картини, продавани някога в частна сделка до този момент. Почти девет десетилетия след като Пикасо я рисува, друг портрет на Мари-Тереза Валтер отново привлече вниманието на целия свят.

Само преди дни френската полиция

откри произведението

по време на акция срещу наркоразпространението в предградие на Париж. Вместо само наркотици и пари, разследващите попаднали на оригинална картина на Пикасо, оценявана на между 12 и 15 милиона евро. Любопитното е, че творбата била намерена в дома на лелята на заподозрян наркодилър. Разследването показва, че картината е била открадната от специализиран склад за произведения на изкуството, където се съхранявала от частен колекционер. Полицаите изобщо не търсели шедьовър на Пикасо - открили го напълно случайно. Портретът е създаден през 1937 г., когато отношенията между Пикасо и Мари-Тереза преминават през труден период. За разлика от по-ранните романтични изображения на любимата му, тук лицето е изградено от остри геометрични форми силни контрасти и характерните за късния кубизъм ярки цветове. Изкуствоведите смятат, че тези картини разкриват не само красотата на Мари-Тереза, но и вътрешните противоречия на самия художник, който по това време вече разкъсва чувствата си между нея и новата си любов Дора Маар. Именно затова откриването на тази творба предизвика толкова голям интерес - не само заради високата стойност, а защото тя е част от една от най-личните и емоционални глави в живота на Пабло Пикасо.

През 1935 г. Мари-Тереза ражда дъщеря им - Мая Видмайер-Пикасо. Но щастието не трае дълго. Вече в живота на художника тайно се е настанила новата му муза - Дора Маар. Любовният триъгълник е толкова напрегнат, че според спомени на близки двете жени дори веднъж се срещат в ателието на Пикасо и го карат да избере между тях. Художникът отказва. Въпреки раздялата Мари-Тереза никога не спира да обича Пикасо. Тя остава далеч от светския живот и пази спомените си за него до края. Когато Пикасо умира през 1973 г., тя трудно преживява загубата. Четири години по-късно, през 1977 г., слага край на живота си. Така приключва една от най-великите

любовни истории в света на изкуството. А новооткритото платно на търг със сигурност вероятно многократно ще надхвърли първоначалната си оценка от около 15 млн. евро.

Предстои да видим...

Пабло Пикасо
Le Reve "Мечтата", нарисувана през 1932 г.
Мари-Тереза

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Докога недостойните ще убиват достойните?